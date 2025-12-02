Warum Justin Heekeren vor der Nordkurve in Tränen ausbrach

Der befreundete, leidenschaftlicher Schalke-Anhänger war am 22. November bei der Partie zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Magdeburg nach einem medizinischen Notfall ins Krankenhaus eingeliefert worden und später verstorben. Er stand auch Magdeburg-Profi Connor Krempicki, einem Jugendfreund Heekerens, sehr nahe.

„Viel mehr als nur ein Freund“

Auf dem Rasen trug Heekeren zudem ein Trikot mit der Beflockung „Tobbes 1991“ und postete später ein Foto aus dem Torraum: Er saß auf der Torlinie, blickte in den Himmel – über ihm hingen sein eigenes Trikot und das des Verstorbenen an der Latte. Dazu schrieb Heekeren: „Der Sieg war heute für dich.“

In einem emotionalen Instagram-Beitrag fand der 25-Jährige noch deutlichere Worte: „Kein Mensch kann begreifen, was letzte Woche passiert ist. Du warst viel mehr als ein Freund, hast Menschen zusammengebracht und ihnen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Danke für alles. Wir werden dich nie vergessen, du wirst immer bei uns sein. Schalke hat einen ganz großen Fan, Liebhaber und Kumpel verloren.“ Unter dem Post sammelten sich schnell hunderte Beileidsbekundungen.

Trainer Miron Muslic nahm Heekeren nach dem Spiel mitfühlend in den Arm, um ihm in diesem schweren Moment beizustehen. Für Justin Heekeren ging es am Wochenende weniger um Fußball, sondern viel mehr um die letzte Ehre für einen Freund, der für immer in den Herzen bleibt.