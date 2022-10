Warum in Wahlen-Niederlosheim die Uhren anders ticken

Elf Spiele, nur ein Punkt, Tabellenschlusslicht: Das ist eine Situation, in der viele Trainer gefeuert werden. Nicht so beim SV Wahlen-Niederlosheim. Der Verein stellt sich in bemerkenswerter Form hinter den Trainer.​ In Perl steigt an diesem Freitag zudem ein Derby, in dem zwei Mannschaften unter Druck stehen.

