„Dicky" Otten hat den SV Rosellen wieder verlassen.

Warum in der Neusser A-Liga schon fünf Trainer nicht mehr im Amt sind Die Hinrunde ist noch nicht vorbei, da rotiert das Trainerkarussell in der Kreisliga A des Fußballkreises Grevenbroich/Neuss schon heftig. Bereits fünf Mannschaften haben den Coach gewechselt. Eine Übersicht.

Beim FC Zons trat Trainer Kevin Lipinski bereits nach vier Spieltagen zurück, weil er „nicht das Gefühl hatte, noch etwas bewirken zu können“. Der Tabellenletzte setzt auf eine interne Übergangslösung: Ein Trio aus Co-Trainer Martin Tischbierek, Torwart Patrick Pelikan und dem verletzten Spieler Nikolas Baum übernimmt interimsweise die Verantwortung. Alle zwei Wochen will sich das Trio mit dem Vorstand abstimmen. Zusätzlich verlor Zons vier Spieler, die erst im Sommer gekommen waren: Dechu Channa, Sebastian Timmler, Semih Luca Ödemis und David Glück. Die aktuelle Konstellation soll erst mal bis zur Winterpause bestehen bleiben, wie es dann weitergeht, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Am Sonntag wird es maximal schwer, dann kommt Tabellenführer Grefrath ins Heidestadion.

Otten hört wegen nicht-sportlichen Gründen auf

Fünf Spieltage später verließ Hermann-Josef „Dicky“ Otten den SV Rosellen – zum zweiten Mal. An der sportlichen Situation lag es nicht, auch wenn es beim SV nicht so rund läuft wie erhofft und das Team mit Platz sieben und 15 Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze hinter den Erwartungen zurückbleibt. Die Gründe waren die gleichen, die auch schon 2024 zu seinem Abschied geführt hatten: „Es war einfach zu viel und ich habe nicht mehr alles unter einen Hut bekommen“, erklärt Otten. Nachdem er zum Ende der Saison 23/24 schon mal gegangen war, kehrte er ein Jahr später auf Bitten der Mannschaft aber zurück. „Ich hatte zu große Energieverluste und musste auf die Bremse treten, auch wenn mir das nicht leichtfällt“, so Otten. „Aber ich habe auch mehrere Trainings nicht wahrnehmen können und meine Ansprüche an mich als Trainer nicht mehr erfüllt.“ In Rosellen gibt es auch eine interne Lösung wie: Co-Trainer Christian Höller übernimmt die Aufgabe in enger Zusammenarbeit mit den Spielern. Am Sonntag sind die SF Vorst in Rosellen zu Gast.