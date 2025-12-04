Warum in der Neusser A-Liga schon fünf Trainer nicht mehr im Amt sind

Beim FC Zons trat Trainer Kevin Lipinski bereits nach vier Spieltagen zurück, weil er „nicht das Gefühl hatte, noch etwas bewirken zu können“. Der Tabellenletzte setzt auf eine interne Übergangslösung: Ein Trio aus Co-Trainer Martin Tischbierek, Torwart Patrick Pelikan und dem verletzten Spieler Nikolas Baum übernimmt interimsweise die Verantwortung. Alle zwei Wochen will sich das Trio mit dem Vorstand abstimmen. Zusätzlich verlor Zons vier Spieler, die erst im Sommer gekommen waren: Dechu Channa, Sebastian Timmler, Semih Luca Ödemis und David Glück. Die aktuelle Konstellation soll erst mal bis zur Winterpause bestehen bleiben, wie es dann weitergeht, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Am Sonntag wird es maximal schwer, dann kommt Tabellenführer Grefrath ins Heidestadion.
Fünf Spieltage später verließ Hermann-Josef „Dicky“ Otten den SV Rosellen – zum zweiten Mal. An der sportlichen Situation lag es nicht, auch wenn es beim SV nicht so rund läuft wie erhofft und das Team mit Platz sieben und 15 Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze hinter den Erwartungen zurückbleibt. Die Gründe waren die gleichen, die auch schon 2024 zu seinem Abschied geführt hatten: „Es war einfach zu viel und ich habe nicht mehr alles unter einen Hut bekommen“, erklärt Otten.
Nachdem er zum Ende der Saison 23/24 schon mal gegangen war, kehrte er ein Jahr später auf Bitten der Mannschaft aber zurück. „Ich hatte zu große Energieverluste und musste auf die Bremse treten, auch wenn mir das nicht leichtfällt“, so Otten. „Aber ich habe auch mehrere Trainings nicht wahrnehmen können und meine Ansprüche an mich als Trainer nicht mehr erfüllt.“ In Rosellen gibt es auch eine interne Lösung wie: Co-Trainer Christian Höller übernimmt die Aufgabe in enger Zusammenarbeit mit den Spielern. Am Sonntag sind die SF Vorst in Rosellen zu Gast.
Nach elf Spieltagen verließ Stephan Jager den TuS Grevenbroich, nach fünf sieglosen Spielen in Folge. „Ich hatte das Gefühl, die Mannschaft braucht neue Impulse und neuen Schwung“, sagte er. Nach Gesprächen mit dem Vorstand trennten er und der TuS sich einvernehmlich. „Wir haben geguckt, was wohl das Beste für die Mannschaft ist und manchmal trennen sich die Wege dann“, so Abteilungsleiter Friedel Geuenich. „Und anscheinend hat es auch geklappt, im positiven Sinne“, ergänzt Jager.
Die jüngsten drei Spiele konnten die Grevenbroicher alle für sich entscheiden und so etwas Abstand zwischen sich und die Abstiegsplätze bringen. Am Sonntag geht’s nach Starberg. Auch beim TuS wurde erstmal eine interne Lösung gefunden. „Die Mannschaft trainiert sich erstmal selber, in enger Abstimmung mit dem Vorstand“, erklärt Geuenich. In der Winterpause entscheidet sich dann, ob diese Lösung bestehen bleibt oder ob ein neuer Trainer übernimmt. Ob Stephan Jager eine neue Mannschaft übernimmt, entscheidet sich dann auch: „Ich habe schon ein paar Gespräche geführt, mal gucken. Es muss ja auch passen“, sagt er.
Die zwei weiteren Trainerwechsel: Bei Aufsteiger SG Orken-Noithausen pausiert Dwight Granderath, seinen Posten übernimmt seit einem Spieltag vorerst Andre Zorn, der nach Stationen in Kapellen und der Damenmannschaft in Elfgen seit 2024 die sportliche Leitung bei der SG innehatte. Und auch bei Mitaufsteiger FSV Vatan gab es eine Veränderung: Vefa Karagöz verließ den Verein nach neun Spieltagen. Utku Ayaz, der mit ihm gemeinsam die Mannschaft trainiert hatte und bereits seit 2022 beim FSV auf der Bank sitzt, übernahm wieder komplett.