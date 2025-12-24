Warum in der Abwehr ohne Fortuna-Profi Egouli kaum etwas klappte

Leonard Brodersen (18/0)

In jeder Partie von Beginn an dabei, entweder als Innenverteidiger oder rechter Defensivspieler. Rief jedoch insgesamt nicht das Potenzial ab, was er im Vorjahr und in den ersten Partien angedeutet hatte, sondern reihte sich im Saisonverlauf immer wieder in die allgemeine Fehleranfälligkeit des Teams ein. Mit einigen Schnitzern vor Gegentoren, wie etwa das Missverständnis mit Keeper Tobias Pawelczyk bei Fortuna Köln (3:2) oder einige unkonzentrierten Pässe in der eigenen Hälfte.

Noah Förster (12/0)

Rückte zum Stammspieler in der Innenverteidigung auf, wurde dieser Rolle aber nur phasenweise gerecht. Muss vor allem an seinem Stellungsspiel arbeiten, denn seine Gegenspieler hatten oft zu viel Raum, den sie nicht selten in einen Torerfolg ummünzten. Anfang Oktober gegen die U21 des 1. FC Köln (3:3) dann erstmals nicht von Beginn an dabei, ein Spiel später mit der Notbremse und der roten Karte in Wiedenbrück. Kehrte durch eine Verletzung jedoch auch nach der abgesessenen Sperre in diesem Jahr nicht mehr zurück.

Leo Mirgartz (18/0) Alternativlos auf der linken Defensivseite, schon allein, weil der Kader kaum eine andere Option bot. Doch genauso wie seine Abwehrkollegen mit zu vielen Unachtsamkeiten, Ungenauigkeiten oder dem einen Schritt zu spät. In Siegen (1:3) und gegen Lotte (2:3) mit den Rettungstaten auf der Linie, die letztendlich aber auch nicht vor der Niederlage bewahrten.