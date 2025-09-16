 2025-09-16T08:29:04.993Z

Ligabericht
In der höchsten Wetzlarer Fußballklasse ist die Partie VfB Aßlar gegen SG Niederbiel von einer rassistischen Äußerung samt Polizeieinsatz überschattet worden. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa
Warum in der A-Liga Wetzlar die Polizei anrücken muss

Teaser KLA WETZLAR: +++ In der höchsten Wetzlarer Fußballklasse ist die Partie VfB Aßlar gegen SG Niederbiel von einer rassistischen Äußerung samt Polizeieinsatz überschattet worden. Was dahintersteckt +++

Aßlar. Mit 7:0 hat der VfB Aßlar das Spitzenspiel in der Fußball-A-Liga gegen Tabellenführer SG Niederbiel gewonnen. Eine klare Angelegenheit. Zumindest auf dem Rasen. Außerhalb des Platzes kam es hingegen zu einer unschönen Szene. Wie die Polizei und die Verantwortlichen beider Vereine auf Nachfrage dieser Redaktion bestätigten, musste während des Duells die Polizei anrücken. Was war passiert?

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

