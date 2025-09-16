Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Warum in der A-Liga Wetzlar die Polizei anrücken muss
Teaser KLA WETZLAR: +++ In der höchsten Wetzlarer Fußballklasse ist die Partie VfB Aßlar gegen SG Niederbiel von einer rassistischen Äußerung samt Polizeieinsatz überschattet worden. Was dahintersteckt +++
Aßlar. Mit 7:0 hat der VfB Aßlar das Spitzenspiel in der Fußball-A-Liga gegen Tabellenführer SG Niederbiel gewonnen. Eine klare Angelegenheit. Zumindest auf dem Rasen. Außerhalb des Platzes kam es hingegen zu einer unschönen Szene. Wie die Polizei und die Verantwortlichen beider Vereine auf Nachfrage dieser Redaktion bestätigten, musste während des Duells die Polizei anrücken. Was war passiert?