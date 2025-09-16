Warum in der A-Liga Wetzlar die Polizei anrücken muss

Aßlar. Mit 7:0 hat der VfB Aßlar das Spitzenspiel in der Fußball-A-Liga gegen Tabellenführer SG Niederbiel gewonnen. Eine klare Angelegenheit. Zumindest auf dem Rasen. Außerhalb des Platzes kam es hingegen zu einer unschönen Szene. Wie die Polizei und die Verantwortlichen beider Vereine auf Nachfrage dieser Redaktion bestätigten, musste während des Duells die Polizei anrücken. Was war passiert?