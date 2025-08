Warum Holzheim viermal in dieser Woche & zweimal am Sonntag testet

Sozusagen steht die HSG am Freitag bei 50 Prozent und 10:0-Toren. Holzheim bestritt am Dienstag einen starken Test gegen den Oberliga-Rivalen SC St. Tönis und gewann nach einem starken zweiten Abschnitt mit 6:0. Am Donnerstag folgte dann ein standesgemäßer 4:0-Erfolg beim TSV Bayer Dormagen. Der genesene Yannick Joosten traf gegen den Bezirksligisten direkt doppelt.

Vor allem das Ergebnis gegen St. Tönis, einem der Favoriten in der Oberliga Niederrhein, hinterlässt Eindruck. "Wir freuen uns natürlich über das Ergebnis, dennoch haben Resultate in der Vorbereitung keinen großen Stellenwert und im Hinblick auf die Saison überhaupt keine Aussagekraft", ordnet Sportdirektor Simon Büttgenbach ein. „Man weiß nie, in welcher Phase der Gegner gerade ist. Außerdem geht es in einem Ligaspiel ganz anders zur Sache. Dennoch haben die Jungs das super gemacht. Die Mannschaft ist topfit und hungrig.“

Doppel-Test am Sonntag: Spielt gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach nimmt die Holzheimer SG gerne mit