Jan Breit peilt mit den Hilscheidern mindestens Platz fünf an. – Foto: FuPa/Verein

Warum Hilscheids Trainer bald kürzertreten wird C 17: Breiter Kader ist bei den Hochwäldern wichtiger denn je. Der Start ist geglückt, trotzdem wird Jan Breit ab Oktober weniger machen. Verlinkte Inhalte KL C St. 17 Tr-Sbg Hilscheid Marec Caspary Jan Breit

In der Vorsaison wurde der FC Hilscheid Dritter in der C 16 und hatte die Möglichkeit, im Nachrückeverfahren in die B-Klasse aufzusteigen, da andere darauf verzichtet hatten. Die Hochwälder verzichteten aber. „Der Kader war da noch nicht so groß wie aktuell. Mit einem Aufstieg in die B-Liga hätten wir uns keinen Gefallen getan“, blickt Trainer Jan Breit zurück.

Im zweiten Jahr seiner Eigenständigkeit – der FC Hilscheid und der FC Gielert trennten sich nach der Saison 2023/24 – möchte der Club nun wieder angreifen. „Mit der bisherigen Saison sind wir sehr zufrieden. Wir haben fünfmal gewonnen, davon viermal zu null gespielt und nur gegen Neumagen II eine allerdings derbe 2:7-Niederlage kassiert. Mindestens Platz fünf, lieber aber eine Platzierung unter den Top drei, peilen wir an. Die Liga ist wesentlich stärker als in der vergangenen Saison“, weiß der 34-jährige Coach um Herausforderungen, die gerade Duelle mit den ersten Mannschaften aus Gusenburg/Grimburg, Bescheid und Gielert zu bieten haben. Breit, der das Team gemeinsam mit Marec Caspary trainiert, sieht eine gute Entwicklung: „Die Trainingsbeteiligung ist mit zwölf bis 18 Spielern richtig gut. Wir sind auch froh, dass wir auf Manuel Kimmling, der schon aufgehört hatte, und Björn Schlensog, der arbeitsbedingt die Woche über in Stuttgart ist, zurückgreifen können.“

Demgegenüber stehen einige Ausfälle. Kevin Schell verletzte sich im ersten Saisonspiel gegen die SG Osburg II (1:0) an der Schulter und wird mindestens bis zum Winter ausfallen. Christophe Theis hat sich vor zwei Wochen einen doppelten Leistenbruch zugezogen und wird ebenso in den nächsten Wochen fehlen. Stammtorwart Leon Thome laboriert an einer Knieverletzung. Christian Blatt muss aufgrund einer Handverletzung pausieren. Der Kader ist mit 34 Spielern aber groß genug, 26 Akteure wurden bereits eingesetzt. Einige Spieler, die bereits aufgehört hatten, fingen zur neuen Saison noch mal an – neben Theis, Kimmling, Schlensog auch Simon Klein und Leon Bremer.