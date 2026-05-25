Warum Helmut Reis mit 78 noch mal gegen Fußball-Legenden aufläuft Fußballstars kommen zusammen und spielen für den guten Zweck: Die Lotto-Elf gastiert im Ruwertal. Auf gegnerischer Seite bahnt sich das Comeback einer Kicker-Größe von der Mosel an – und das im hohen Alter. VIDEOINTERVIEWS von Andreas Arens · Heute, 10:50 Uhr · 0 Leser

Gemeinsam engagieren sie sich für den guten Zweck. Die Macher des Benefizspiels in Kasel hoffen am 28. Mai auf viele Besucher. Mitspielen will dann auch der 78-jährige Helmut Reis (ganz links). – Foto: Lotto Rheinland-Pfalz

Mit 78 Jahren noch einmal gegen frühere Nationalspieler und Bundesliga-Profis auflaufen? Für Helmut Reis könnte genau das in wenigen Tagen Realität werden. Wenn die Lotto-Elf am Donnerstag, 28. Mai, in Kasel Station macht, steht deshalb nicht nur der Glanz großer Fußballnamen im Mittelpunkt. Beim Benefizspiel für den Sozialfonds des Vereins Palais e.V. könnte es das Comeback eines Mannes geben, der dem Fußball bis heute eng verbunden geblieben ist – und sich gerne für den guten Zweck engagiert.

„Der Palais e.V. leistet unschätzbare Arbeit. Die Lotto-Elf hat schon unglaublich vielen geholfen. Da macht es einfach Spaß, dabei zu sein und zu unterstützen“, sagt Reis, der früher vor allem in seiner Heimat für den SV Mehring, aber auch für den SV Leiwen spielte und über viele Jahre hinweg im Palais-Vorstand aktiv war. Interview mit Palais-Geschäftsführer Reinhold Spitzley