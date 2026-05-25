Warum Helmut Reis mit 78 noch mal gegen Fußball-Legenden aufläuft

Ganz losgelassen hat ihn der Fußball ohnehin nie: Mit seinen Enkeln kickt der 78-Jährige bis heute gelegentlich. Nun soll es am Donnerstag auch noch einmal für ein paar Minuten auf dem Platz reichen – in einer Auswahl, die vom früheren Eintracht-Trier-Spieler und Ex-Bundesligaprofi Dirk Fengler sowie Ruwertal-Ikone Ernst Willems betreut wird. „Bei der Feier zum 50-jährigen Bestehen des Palais e.V. sprach mich dessen Mitarbeiter Christian Botzet kürzlich an meinte: ‚Du spielst auch mit.‘“ Im Sinne des guten Zwecks wollte Reis nicht Nein sagen.
Wem der Palais e.V alles hilft
Palais-Geschäftsführer Reinhold Spitzley beschreibt das Engagement der Einrichtung als Hilfe für Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen: „Wir betreiben etwa Schulsozialarbeit und Inklusionshilfen – überall dort, wo Menschen in unserer Gesellschaft zu kurz kommen und drohen zu scheitern.“ Besonders stolz sei man auf Projekte für sogenannte Schulverweigerer: „Jedes Jahr schaffen wir es, zahlreiche Kinder und Jugendliche wieder in Schule oder Beruf zurückzuführen.“
Wie wichtig der Sozialfonds des Vereins ist, verdeutlicht auch seine Geschäftsführer-Kollegin Christiane Hanke anhand konkreter Beispiele. So unterstützte der Verein etwa eine Familie, deren Kind nach einem Umzug nicht mehr regelmäßig zur Schule gelangen konnte, weil das Geld für die Fahrten fehlte. In einem anderen Fall half der Fonds kurzfristig einer Familie mit einem schwer erkrankten Säugling. „Wenn freitags eine schwierige Lage eintritt, erreicht man auf einem Amt oft niemanden mehr. Für solche Fälle ist unser Sozialfonds Gold wert“, betont Hanke.
Diese Stars der Lotto-Elf kommen ins Ruwertal
Die Zuschauer dürfen sich zudem auf zahlreiche prominente Namen freuen. Der zweimalige Vize-Weltmeister und 1980er Europameister Hans-Peter Briegel stellte beim Pressegespräch in Kasel den voraussichtlichen Kader vor. Mit dabei sind nach Angaben des Lotto-Elf-Trainers unter anderem die früheren Nationalspieler Philipp Wollscheid und Dariusz Wosz. Zudem kommt mit Karoline Kohr eine Spielerin ins Ruwertal, die in der abgelaufenen Saison für den FC Swift Hesperingen Torschützenkönigin der ersten Luxemburger Liga wurde.
Antreten werden ferner frühere Profis des 1. FC Kaiserslautern wie Claus Reitmaier, Florian Dick, Roger Lutz und Oliver Schäfer sowie die ehemaligen Kölner Carsten Cullmann und Matthias Scherz. Hochkarätig besetzt ist die Riege der Botschafter: Mit Wolfgang Kleff (1974) und Guido Buchwald (1990) werden gleich zwei Weltmeister erwartet. Komplettiert wird das Trio vom früheren Mainzer Bundesliga-Torwart Dimo Wache, der gegen Ende seiner Laufbahn auch einige Spiele für den damaligen Oberligisten SV Mehring bestritt.
Teammanager Edgar „Euro Eddy“ Schmitt ist der organisatorische Ansprechpartner der seit 1999 aktiven Lotto-Elf. 4,6 Millionen Euro sind seitdem für gemeinnützige Zwecke zusammengekommen. „Als langjähriger Profifußballer stehst du auf der Sonnenseite des Lebens. Da ist es nur selbstverständlich, jenen zu helfen, denen es weniger gut geht“, betont der aus Rittersdorf in der Südeifel stammende Schmitt, der vor gut drei Jahrzehnten durch seine spektakulären Treffer für den Karlsruher SC im Europacup berühmt wurde.
„Als Fußballer und gerade als Ex-Profi verlierst du nicht gerne. Vor allem soll es aber fair sein. Eine harte Gangart brauchen wir nicht. Es soll ein Fußballfest werden“, betont Briegel. Entscheidend sei am Ende ohnehin etwas anderes: „Wichtig ist, dass wir einen großen Spendenbetrag einspielen.“
Vor knapp 20 Jahren war die Lotto-Elf schon mal im Ruwertal
Im Ruwertal werden rund um das Gastspiel der Lotto-Elf Erinnerungen wach. Bereits am 1. Juni 2007 waren die Promikicker in Waldrach zu Gast. Damals kamen 20.000 Euro für Familien in Not zusammen – ein Betrag, der auch diesmal für große Zufriedenheit sorgen dürfte.
Vielleicht wird an diesem Abend vor allem jener Moment besonders in Erinnerung bleiben, wenn Helmut Reis auf den Platz zurückkehrt. Nicht wegen eines Ergebnisses oder eines großen sportlichen Erfolgs – sondern weil Fußball manchmal genau dann seine größte Stärke zeigt, wenn Generationen, Gemeinschaft und Hilfsbereitschaft zusammenkommen ...
Die Tickets (Jugendliche: drei Euro; Erwachsene: sechs Euro; Kinder bis zwölf Jahre: frei) sind an der Abendkasse und online erhältlich: https://events.vereinsticket.de/palais/lotto-elf
INFO
Hier spielt die Lotto-Elf noch in der Region
Zwei weitere Male spielt die Lotto-Elf in diesem Jahr noch in der Region: am Mittwoch, 9. September in Konz-Niedermennig (für den schwerstbehinderten Tobias Seltmann) und am Donnerstag, 24. September in Demerath bei Daun. Hier spielen die Fußballgrößen Geld für den in der Kinder- und Familienhilfe engagierten Club 51 ein.