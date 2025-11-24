 2025-11-24T08:38:42.177Z

Spielbericht
– Foto: Janine Volbert

Warum hat’s diesmal nicht geklappt?

Spiele sind da, um sie zu gewinnen. Das war der Grund, warum die Orlastädter zu ihrem „Lieblingsgegner“ SV SCHOTT Jena anreisten und Trainer Jürgen Walther forderte von allen Mannschaftsteilen 110 % ihres Leistungsvermögens abzurufen, um beim Tabellenführer zu bestehen.

Die Orlastädter wollten „endlich mal den Bock umstoßen“, war aber nicht möglich, denn Bock stand den Glaswerkern nicht zur Verfügung. Sorry für dieses Wortspiel.

BERICHT von Adi Volbert // SV BW '90 Neustadt/Orla

Die Hausherren übernahmen zunächst die Initiative und ließen den Ball durch ihre Reihen kreiseln. Die Blau- Weißen standen aber gut und ließen in der gefährlichen Zone wenig zu und wenn die Glaswerker einmal durch kamen fehlte es an der Präzision. So war Jenas Torschütze vom Dienst Benno Walter gleich mehrfach frei gespielt, aber seine Versuche rutschten knapp am Gehäuse der Orlastädter vorbei oder Maximilian Paul war Endstation. Blau-Weiß'90 spielte in dieser Phase gut mit, blieben aber in der Gefahrenzone zu harmlos, um den Tabellenführer ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Im Umkehrspiel schalten die Glaswerker schnell um und belaufen die Neustädter Defensive mit Überzahl, am Ende verfehlt erneut Benno Walter den langen Pfosten nur um wenige Zentimeter (26.). Kurz darauf war es dann soweit. Ein eher weniger als zuvor gefährlicher Schussversuch wird noch leicht abgefälscht und schlägt unhaltbar im langen Eck ein (1:0, 29.). In dieser Phase äußerst unglücklich der Gegentreffer, agierte man durch den verletzungsbedingten Ausfall doch gerade in Unterzahl. Neustadt hat bis dahin einen recht guten Ball gespielt, haben dann aber nach dem Gegentreffer zunächst erst einmal den Faden verloren, so dass es mit der knappen Führung der Hausherren in die Kabinen ging.

Neustadt hat wenig zugelassen, allerdings auch in der Offensive wenig gefährliches kreiert. Trotzdem blieb die Hoffnung, das Ergebnis in der zweiten Hälfte zu korrigieren. Das Ansinnen wurde nach dem erneuten Treffer von Benno Walter eine Mammutaufgabe. Walter hatte den Angriff über die linke Seite, im Zentrum von der Strafraumgrenze abgeschlossen (2:0, 52.). Die Glaswerker kontrollierten ab jetzt die Partie und ließen bei den Neustädter Offensivbemühungen nur wenig zu. Lediglich Elia Walther im Zusammenspiel mit Bruder Josia gefährden das Jenaer Gehäuse, aber Torhüter Dzotsenidze kann zur Ecke klären (59.). Peter Wittwers' Versuch nach Zuspiel von Theo Mohorn, verfehlt sein Ziel nur um wenige Zentimeter (63.). Vielleicht wäre noch etwas drin gewesen, wenn in dieser Phase ein Neustädter Treffer erzielt worden wäre.

Fazit: Neustadt machte trotz der erneuten Niederlage ein ordentliches Spiel, aber der Spitzenreiter war an diesem Tag einfach eine Nummer zu groß. Beim letzten Auftritt auf dem Kunstrasen im Sportzentrum Oberaue gab es eine 1:6-Klatsche, da kann man die „knappe“ 2:0 Niederlage ja schon als Fortschritt sehen. Am nächsten Spieltag kommt dann der stark aufspielende Namensvetter und frische Halbfinalist im Thüringenpokal, Blau-Weiß Bad Frankenhausen in den Sportpark.

STIMMEN ZUM SPIEL

Christian Kummer (SV SCHOTT Jena): „Wir haben heute einen verdienten Sieg errungen. Wir haben heute Neustadt offensiv nicht zur Entfaltung kommen lassen. Gerade in der 1. Hälfte haben wir das sehr gut gemacht. Wir haben dann versäumt den dritten Treffer nachzulegen, dann wäre das Spiel frühzeitig entschieden gewesen. Aus meiner Sicht haben wir das souverän gelöst heute und der Sieg geht so auch in Ordnung.“

Jürgen Walther (Blau-Weiß '90 Neustadt/Orla): „Du hast hier gegen eine Spitzenmannschaft gespielt, die es phasenweise auch so ausgespielt hart, dass wir hier nur hinterhergerannt sind. Wir machen hier ein vernünftiges Spiel. Wir sind nicht bei 110% . Einige waren es schon, aber nicht alle. Wir waren dann im letzten Drittel, wo es auch mal brennen könnte nicht so konsequent. Wir sind alle gewillt und am Ende sind es diese 10%, die fehlen, die Schott aber aufs' Feld gebracht hat.“

