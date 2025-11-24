Warum hat’s diesmal nicht geklappt?

Die Orlastädter wollten „endlich mal den Bock umstoßen“, war aber nicht möglich, denn Bock stand den Glaswerkern nicht zur Verfügung. Sorry für dieses Wortspiel.
BERICHT von Adi Volbert // SV BW '90 Neustadt/Orla
Neustadt hat wenig zugelassen, allerdings auch in der Offensive wenig gefährliches kreiert. Trotzdem blieb die Hoffnung, das Ergebnis in der zweiten Hälfte zu korrigieren. Das Ansinnen wurde nach dem erneuten Treffer von Benno Walter eine Mammutaufgabe. Walter hatte den Angriff über die linke Seite, im Zentrum von der Strafraumgrenze abgeschlossen (2:0, 52.). Die Glaswerker kontrollierten ab jetzt die Partie und ließen bei den Neustädter Offensivbemühungen nur wenig zu. Lediglich Elia Walther im Zusammenspiel mit Bruder Josia gefährden das Jenaer Gehäuse, aber Torhüter Dzotsenidze kann zur Ecke klären (59.). Peter Wittwers' Versuch nach Zuspiel von Theo Mohorn, verfehlt sein Ziel nur um wenige Zentimeter (63.). Vielleicht wäre noch etwas drin gewesen, wenn in dieser Phase ein Neustädter Treffer erzielt worden wäre.
Fazit: Neustadt machte trotz der erneuten Niederlage ein ordentliches Spiel, aber der Spitzenreiter war an diesem Tag einfach eine Nummer zu groß. Beim letzten Auftritt auf dem Kunstrasen im Sportzentrum Oberaue gab es eine 1:6-Klatsche, da kann man die „knappe“ 2:0 Niederlage ja schon als Fortschritt sehen. Am nächsten Spieltag kommt dann der stark aufspielende Namensvetter und frische Halbfinalist im Thüringenpokal, Blau-Weiß Bad Frankenhausen in den Sportpark.
Christian Kummer (SV SCHOTT Jena): „Wir haben heute einen verdienten Sieg errungen. Wir haben heute Neustadt offensiv nicht zur Entfaltung kommen lassen. Gerade in der 1. Hälfte haben wir das sehr gut gemacht. Wir haben dann versäumt den dritten Treffer nachzulegen, dann wäre das Spiel frühzeitig entschieden gewesen. Aus meiner Sicht haben wir das souverän gelöst heute und der Sieg geht so auch in Ordnung.“
Jürgen Walther (Blau-Weiß '90 Neustadt/Orla): „Du hast hier gegen eine Spitzenmannschaft gespielt, die es phasenweise auch so ausgespielt hart, dass wir hier nur hinterhergerannt sind. Wir machen hier ein vernünftiges Spiel. Wir sind nicht bei 110% . Einige waren es schon, aber nicht alle. Wir waren dann im letzten Drittel, wo es auch mal brennen könnte nicht so konsequent. Wir sind alle gewillt und am Ende sind es diese 10%, die fehlen, die Schott aber aufs' Feld gebracht hat.“