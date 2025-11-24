Warum hat’s diesmal nicht geklappt?

Die Hausherren übernahmen zunächst die Initiative und ließen den Ball durch ihre Reihen kreiseln. Die Blau- Weißen standen aber gut und ließen in der gefährlichen Zone wenig zu und wenn die Glaswerker einmal durch kamen fehlte es an der Präzision. So war Jenas Torschütze vom Dienst Benno Walter gleich mehrfach frei gespielt, aber seine Versuche rutschten knapp am Gehäuse der Orlastädter vorbei oder Maximilian Paul war Endstation. Blau-Weiß'90 spielte in dieser Phase gut mit, blieben aber in der Gefahrenzone zu harmlos, um den Tabellenführer ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Im Umkehrspiel schalten die Glaswerker schnell um und belaufen die Neustädter Defensive mit Überzahl, am Ende verfehlt erneut Benno Walter den langen Pfosten nur um wenige Zentimeter (26.). Kurz darauf war es dann soweit. Ein eher weniger als zuvor gefährlicher Schussversuch wird noch leicht abgefälscht und schlägt unhaltbar im langen Eck ein (1:0, 29.). In dieser Phase äußerst unglücklich der Gegentreffer, agierte man durch den verletzungsbedingten Ausfall doch gerade in Unterzahl. Neustadt hat bis dahin einen recht guten Ball gespielt, haben dann aber nach dem Gegentreffer zunächst erst einmal den Faden verloren, so dass es mit der knappen Führung der Hausherren in die Kabinen ging.

Neustadt hat wenig zugelassen, allerdings auch in der Offensive wenig gefährliches kreiert. Trotzdem blieb die Hoffnung, das Ergebnis in der zweiten Hälfte zu korrigieren. Das Ansinnen wurde nach dem erneuten Treffer von Benno Walter eine Mammutaufgabe. Walter hatte den Angriff über die linke Seite, im Zentrum von der Strafraumgrenze abgeschlossen (2:0, 52.). Die Glaswerker kontrollierten ab jetzt die Partie und ließen bei den Neustädter Offensivbemühungen nur wenig zu. Lediglich Elia Walther im Zusammenspiel mit Bruder Josia gefährden das Jenaer Gehäuse, aber Torhüter Dzotsenidze kann zur Ecke klären (59.). Peter Wittwers' Versuch nach Zuspiel von Theo Mohorn, verfehlt sein Ziel nur um wenige Zentimeter (63.). Vielleicht wäre noch etwas drin gewesen, wenn in dieser Phase ein Neustädter Treffer erzielt worden wäre.