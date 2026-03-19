Warum hat Fortuna Düsseldorf Sinisa Suker fristlos gekündigt?

Während die Belegschaft separat per Mail informiert wird, verbreitet sich die überraschende Nachricht im Umfeld des Klubs wie ein Lauffeuer. Auch in den sozialen Netzwerken reagieren viele Fans hochgradig irritiert. Fortuna bedankt sich in ihrer Mitteilung zwar bei Suker „für sein langjähriges und außerordentliches Engagement“, erzeugt ansonsten aber vor allem eine Vielzahl großer Fragezeichen. Kein Zitat eines Verantwortlichen, keine Zusammenfassung der Bilanz und der Verdienste des Trainers, der seine Arbeit in der Nachwuchsabteilung von Fortuna vor fast genau 30 Jahren aufgenommen und von 2005 bis 2022 die Verantwortung für die U19 getragen hat.