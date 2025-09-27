Warum Hasenbein nach Beeck zurückkehrte

Yannik Hasenbein ist in dieser Saison beim FC Wegberg-Beeck die neue Nummer eins. Bereits in der Saison 2023/24 war er beim FC – da noch als Nummer zwei. Am Sonntag kommt der TuS Königsdorf. Deren neuer Coach Takahito Ohno spielte einst mit Hasenbein zusammen beim FC.

Der 15. September 2023, ein Freitag, war für Yannik Hasenbein ein ganz besonderer Tag. Da hütete er am Abend in der Regionalliga Beecks Tor im Derby gegen die U23 Borussia Mönchengladbachs. Zur Pause lautete das Chancenverhältnis 6:2 für die Fohlen. Dass die Anzeigentafel zu dem Zeitpunkt aber ein 1:0 der Kleeblätter auswies, lag in erster Linie an Hasenbein: Reihenweise brachte der heute 23-Jährige Gladbachs Stürmer zur Verzweiflung. Nach dem Seitenwechsel setzte sich das in etwas abgeschwächter Form fort. Am Ende siegte Beeck 2:1 – Hasenbein war der Mann des Abends. „Ja, das war ein cooler Abend: Flutlichtspiel im Waldstadion, Derby, gute Kulisse – und dann so ein Spiel“, erinnert sich der bekennende kölsche Jung, eine ausgesprochene Frohnatur, gerne an das bislang sicherlich größte Spiel seiner Karriere zurück.

Freilich machte er in der gesamten Saison nur vier Spiele – Ron Meyer war damals die klare Nummer eins. Im Sommer 2024 wechselte Hasenbein zu Beecks neuem und doch altem Ligakonkurrenten SV Bergisch Gladbach. Viele in Beeck weintenihm nicht nur eine Träne nach – speziell wegen seiner offenen und stets positiven Art war er beim FC überaus beliebt.

In Gladbach wurde Hasenbein erwartungsgemäß dann Stammkeeper – erstmals in seiner Karriere. „Ja, das war für mich schon ein neues Gefühl“, bekennt er. Denn auch in seinen beiden ersten Seniorenjahren, die er beim VfL Alfter absolvierte, war er nur die Nummer zwei, machte zusammen dort nur acht Punktspiele.

Obwohl es für ihn persönlich beim SV also bestens lief, entschloss er sich dennoch, zur nächsten Saison nach Beeck zurückzukehren. Was für viele schon ein wenig überraschend kam. Denn von Köln-Poll, wo Hasenbein wohnt, sind es bis zur Gladbacher Belkaw-Arena erheblich weniger Kilometer als bis zum Beecker Waldstadion. Dazu sind beide Klubs ambitioniert, haben eine ähnliche Struktur, gehören klar zu den besseren Adressen in der Mittelrheinliga. Und auch der Job sprach eigentlich weiterhin für den SV: Hasenbein hat soeben seine Ausbildung bei der Kölner Polizei beendet, arbeitet nun als Polizeikommissar im Schichtdienst auf einer Kölner Wache. „Wer da die 110 wählt, bei dem komme ich dann vorbei“, erklärt er schmunzelnd.

Mit neuer Perspektive nach Beeck

Warum er also dennoch nach Beeck zurückkehrte? „Der Kontakt zum FC, zu Spielern wie Yannik Leersmacher, Marc Kleefisch und Justin Hoffmanns, war nie abgerissen. Das ist im Fußball sicherlich schon ein wenig ungewöhnlich. Doch Beeck war bislang klar die beste Station in meiner noch jungen Karriere, beim FC habe ich mich pudelwohl gefühlt. Und was die Entfernung angeht: Klar lag Bergisch Gladbach für mich da bedeutend näher, doch im Feierabendverkehr habe ich bis dort auch oft 45 Minuten gebraucht. Zeitlich so viel aufwendiger ist das für mich nun also nicht.“

Noch entscheidender sei für ihn aber die Perspektive gewesen: „Beeck hat klipp und klar erklärt, dass der Aufstieg das Ziel ist. Das war in Bergisch Gladbach so nicht der Fall. Aber ich möchte unbedingt noch einmal Regionalliga spielen. Dafür mache ich gerne ein paar Abstriche, was die Fahrerei angeht.“ Mit dem Start in die Meisterschaft ist auch Hasenbein naturgemäß nicht zufrieden: „Da haben wir uns alle mehr erhofft. Natürlich haben wir auch schon zu viele Tore kassiert. Deren Entstehung war aber oft unglücklich. Die Saison ist aber noch sehr jung, wir müssen uns da noch ein bisschen reinfinden. Ich bin zuversichtlich, dass uns das auch rasch gelingt.“

Eine klare Steigerung war schon mal am Mittwoch zu erkennen. Da zwang Beeck im Mittelrheinpokal Regionalligist Bonner SC in die Verlängerung, stand ganz kurz vor dem Elfmeterschießen, ehe Bonn mit zwei ganz späten Toren den 3:1-Sieg doch noch perfekt machte.

Beeck geht als Favorit ins Spiel

Auf eine ähnlich couragierte Vorstellung hofft auch Hasenbein am Sonntag. Dann kommt der TuS Königsdorf zum Punktspiel ins Waldstadion. Der TuS hatte im Sommer nicht nur einen gehörigen Aderlass bei den Spielern zu verkraften, sondern vor allem auch den Abgang des langjährigen Trainers Albert Deuker, der Mannschaft und Verein sehr geprägt hatte. Sein Nachfolger ist in Beeck ein alter Bekannter: In der Regionalliga-Saison 2023/24 verteidigte Takahito Ohno schließlich noch für den FC, wechselte dann als Spieler zum TuS – ein Jahr später ist er dort nun der Spielertrainer.

Der Start mit fünf Punkten aus vier Spielen lief im Grunde besser als erwartet – erst recht angesichts zweier schon hochkarätiger Gegner. So bezwang Königsdorf Vizemeister SSV Merten 1:0 und dem als Tabellenführer angereisten SV Bergisch Gladbach trotzte das Team aus der Stadt Frechen vergangenen Sonntag ein 1:1 ab. „Taka ist ein positiv verrückter Typ, kommt sehr über die Mentalität. Von daher kommt Königsdorfs Start für mich nicht ganz so überraschend“, sagt Hasenbein. Dazu hat der TuS erst vier Tore kassiert – exakt halb so viele wie Beeck.

Der FC ist also gewarnt vor dem Gegner. „Das wird aber ein anderes Spiel als gegen Bonn werden, gegen den TuS werden wir wieder mehr den Ball haben. Die Energie aus dem Bonn-Spiel wollen wir aber mitnehmen“, bekräftigt FC-Coach Mike Schmalenberg.