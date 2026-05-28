Warum Germania Hilfarth nicht mehr aufsteigen kann Bezirksliga: Der Quotient spricht gegen die Hilfarther. von Mario Emonds · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Mit dem Aufstieg wird es für Germania Hilfarth nichts mehr. – Foto: Andre Peters

Eigentlich meint es der Spielplan mit Germania Hilfarth sehr gut. Denn auf dem Papier stehen zum Endspurt zwei ausgesprochene Knaller an: erst das Derby bei Ay-Yildizspor Hückelhoven, das zuletzt stets um die 1000 Zuschauer angezogen hat, am letzten Spieltag dann das „Endspiel“ um Platz zwei daheim gegen den BC Kohlscheid – mit zwei Siegen wäre die Germania Vizemeister.

Quotient spricht gegen die Germania Nur: Zum Aufstieg wird es selbstin diesem günstigsten Fall nicht reichen. Grund: Dafür wäre selbst bei zwei Siegen Hilfarths Punktequotient der vier Bezirksliga-Vizemeister der schlechteste – und nur drei steigen auf. Im günstigsten Fall kommt die Germania noch auf einen Quotienten von abgerundet 1,96 – zu wenig. Denn der SC Elsdorf aus der Staffel 3, der Drittbeste in diesem Ranking, der wie sein punktgleicher Verfolger SV Lövenich nur noch ein Spiel auszutragen hat, kann mit einer Niederlage im letzten Spiel nur noch auf genau 2,0 Punkte fallen – für Hilfarth ist der Aufstiegszug also schon abgefahren. Das weiß auch dessen Coach Nils Brandt. Der hat freilich ganz andere Sorgen: „Ich bin einfach nur froh, wenn diese Saison vorbei ist. Auf der lastet für uns nämlich ein Fluch. So eine Spielzeit hatte ich in meiner Trainerkarriere noch nicht erlebt.“ Was er damit meint, führt der Trainer im Anschluss aus: „Wir sind im Sommer mit 21 Mann gestartet – im Winter waren wir noch 15. Ein Schlüsselspieler nach dem nächsten ist aus sehr unterschiedlichen Gründen weggebrochen. In der Wintervorbereitung standen mir oft nur acht Mann zur Verfügung. Da war an reguläres Training nicht zu denken.“

Hilfarth hat zwar nur drei Partien verloren und ist in diesem Ranking eindeutig Zweiter, doch umgekehrt ist er mit zehn Unentschieden auch der Remiskönig der Liga. „Auf diese Weise haben wir massenhaft Punkte abgegeben. Ich bin mir sicher, dass wir ganz anders dastehen würden, wenn mir immer die volle Kapelle zur Verfügung gestanden hätte“, bekräftigt Brandt. Spieler haben alles gegeben Einen Vorwurf könne er seinen Jungs aber nicht machen. „Die, die da waren, haben alles gegeben.“ Als Paradebeispiel nennt er den Ex-Beecker Armand Drevina, den beim FC einst schon der damalige Trainer Michael Burlet mit diesen Worten geadelt hatte: „Das ist mein Krieger.“ Was Brandt nur bestätigen kann: „Seit dem zweiten Spieltag plagt Armand eine Schambeinentzündung. Dennoch stellt er sich immer zur Verfügung. Das kann ich allerdings eigentlich kaum noch verantworten.“