Leverkusen blickt auf das Spiel gegen die Kölner – Foto: Pressefoto Eibner

Warum gegen den 1. FC Köln die Tabelle egal ist Die Fußballerinnen von Bayer Leverkusen empfangen an diesem Montag den 1. FC Köln zum Derby. Trainer Roberto Pätzold ist für die brisante Partie gesperrt, seine Spielerinnen wollen ihre Chance die Champions League bewahren. Verlinkte Inhalte Frauen-Bundesliga Bayer 04 1. FC Köln

Beim hitzigen Derbysieg in der Domstadt wurde Roberto Pätzold in der Schlussphase mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen. Wenn am Montag im Ulrich-Haberland-Stadion das Rückspiel gegen den 1. FC Köln ansteht (18 Uhr/Sport1), droht das nicht für den Trainer von Bayers Fußballerinnen. Denn er sah bereits beim 0:2 in München seine vierte Gelbe Karte der Saison und ist darum für das Nachbarschaftsduell gesperrt. Der Coach darf sich während der Begegnung nicht im Innenraum aufhalten.

Dass dies ein großes Handicap sein wird, glaubt Pätzold aber nicht. „Unser Matchplan und die Spielprinzipien sind klar: Es kommt auf die Spielerinnen an. Wer coacht, ist nebensächlich”, ist er überzeugt. Ganz neu ist die Situation für sein Team zudem nicht. Schließlich musste Pätzold bereits im Anschluss an das Hinspiel eine Zwangspause einlegen. Der „Sünder“ gibt sich selbstkritisch: „Natürlich ärgere ich mich darüber, ausgerechnet beim Derby an der Seitenlinie zu fehlen und gelobe Besserung.“ Die FC-Frauen stehen auf dem vorletzten Tabellenplatz, wobei die Abstiegsangst angesichts von nur einem Absteiger und sechs Punkten Vorsprung auf Schlusslicht Potsdam nicht allzu groß ist. Pätzold warnt ausdrücklich davor, den Gegner angesichts der starken eigenen Runde und der enttäuschenden Saison der Gäste auf die leichte Schulter zu nehmen. „Im Derby ist die Tabellenkonstellation nicht so entscheidend, Köln hat auch viel individuelle Qualität im Kader und ist losgelöst von den Ergebnissen unberechenbar. Im umkämpften Hinspiel haben sie gezeigt, was in der Mannschaft steckt“, betont er. Pätzold denke daher nicht, dass Köln nur mauern werde, auch in den vergangenen Spielen habe das Team immer wieder aktive Phasen gehabt. Umso wichtiger sei es, konzentriert zu bleiben und dagegenzuhalten. „Durch die wenigen Erfolgserlebnisse sind sie allerdings auch anfällig und neigen zu Fehlern. Das wollen wir gnadenlos ausnutzen und unsere Hausaufgaben erledigen“, versichert Bayers Coach.