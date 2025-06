Warum Fußballtrainer Dominique Haas am Hessentag gefragt war

Bad Vilbel. Laut, klar, besonnen. Wer Dominique Haas reden hört, merkt schnell, dass Kommunikation genau sein Ding ist. Als Trainer von Fußball-Kreisoberligist TuSpo Beilstein profitieren von den klaren Ansagen seine Spieler. Als Polizist waren es die rund eine Million Besucher beim Hessentag in Bad Vilbel, der vergangenen Sonntag zu Ende ging. An allen zehn Veranstaltungstagen war Haas im Einsatz, allerdings in unterschiedlicher Funktion. Mit dieser Redaktion spricht der 38-Jährige über ...