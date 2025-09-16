Warum „Fußball Live“ in einer Kneipe in Taiwan läuft

Haiger/Kaohsiung. Wenn Mike Bedenbender da ist, spielt er auch – so kennt man ihn bei der SG Obere Dill, seit vergangenen Samstag Spitzenreiter der Fußball-A-Liga Dillenburg. Doch derzeit ist „da“ nicht das heimische Offdilln, sondern Kaohsiung. Eine Drei-Millionen- Einwohnerstadt im Südwesten des Inselstaates Taiwan, ungefähr 180 Kilometer östlich von China gelegen. Und knapp 9.600 Kilometer von Mittelhessen entfernt.