Aus Fellerdilln nach Taiwan: Fußballer Mike Bedenbender verfolgt das A-Liga Derby seiner SG Obere Dill dank „Fußball Live“ mit Kollegen in einer Bar. © Mike Bedenbender
Warum „Fußball Live“ in einer Kneipe in Taiwan läuft

Teaser KLA DILLENBURG: +++ Mit dem Heimatclub vom anderen Ende der Welt live mitfiebern? Fußballer Mike Bedenbender von der SG Obere Dill hat da eine Idee – und bejubelt den Derbysieg lautstark in Fernost +++

Haiger/Kaohsiung. Wenn Mike Bedenbender da ist, spielt er auch – so kennt man ihn bei der SG Obere Dill, seit vergangenen Samstag Spitzenreiter der Fußball-A-Liga Dillenburg. Doch derzeit ist „da“ nicht das heimische Offdilln, sondern Kaohsiung. Eine Drei-Millionen- Einwohnerstadt im Südwesten des Inselstaates Taiwan, ungefähr 180 Kilometer östlich von China gelegen. Und knapp 9.600 Kilometer von Mittelhessen entfernt.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

