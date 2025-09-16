Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Warum „Fußball Live“ in einer Kneipe in Taiwan läuft
Teaser KLA DILLENBURG: +++ Mit dem Heimatclub vom anderen Ende der Welt live mitfiebern? Fußballer Mike Bedenbender von der SG Obere Dill hat da eine Idee – und bejubelt den Derbysieg lautstark in Fernost +++
Haiger/Kaohsiung. Wenn Mike Bedenbender da ist, spielt er auch – so kennt man ihn bei der SG Obere Dill, seit vergangenen Samstag Spitzenreiter der Fußball-A-Liga Dillenburg. Doch derzeit ist „da“ nicht das heimische Offdilln, sondern Kaohsiung. Eine Drei-Millionen- Einwohnerstadt im Südwesten des Inselstaates Taiwan, ungefähr 180 Kilometer östlich von China gelegen. Und knapp 9.600 Kilometer von Mittelhessen entfernt.