Warum Fortunas U23-Stürmer Benschop heiß auf das Schalke-Duell ist

„In einer U23-Mannschaft ist es eigentlich ganz normal, dass in einigen Spielen besser performt wird als in anderen. Da müssen wir noch etwas die Balance finden und versuchen, in jedem Spiel konstant aufzutreten“, sagt Benschop. „In den ersten Spielen, so ehrlich muss man sein, hatten wir auch etwas das Glück auf unserer Seite, was uns dann in den Spielen, in denen wir die Punkte nicht geholt haben, etwas gefehlt hat.“ Fünf Spieltage war die „Zwote“ ungeschlagen gewesen, in den folgenden vier Partien nahm sie dagegen nur drei Punkte mit und verlor dreimal.

Um diese Bilanz wieder umzudrehen, gibt es eine klare Marschrichtung: „Es ist wichtig, dass wir jetzt ruhig bleiben, hart arbeiten und die drei Punkte am Samstag mit nach Hause zu nehmen“, erklärt der Mittelstürmer und ergänzt: „Wir müssen unser Spiel durchziehen und uns in den Punkten verbessern, die in den vergangenen Partien nicht so gut liefen, dann haben wir gute Chancen gegen Schalke. Der Punkteabstand in der Tabelle ist nicht so groß, alles liegt noch sehr eng beieinander. Deswegen freue ich mich sehr auf das Spiel – wir haben die Möglichkeit, weiterhin oben dranzubleiben.“ Die drittplatzierten Schalker sind den Düsseldorfern nur um drei Punkte enteilt, vielleicht ist am Samstag auch ein „Glück Auf“ aus der Gästekabine zu hören.