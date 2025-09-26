Warum Fortunas U23-Stürmer Benschop heiß auf das Schalke-Duell ist

Führungsspieler, drei Tore und zwei Vorlagen in sieben Spielen und Tabellenplatz drei mit seinem neuen Verein: Für Gerrit Wegkamp hat sich der Schritt zurück in die Regionalliga-Mannschaft des FC Schalke 04 bislang voll ausgezahlt. Der MSV Duisburg hatte den Stürmer im Sommer an die „Knappen“ verliehen, damit er dort Spielpraxis sammelt, während er gleichzeitig in der jungen Truppe als erfahrener Leader vorangehen soll. Und dieses Vorhaben klappt, nachdem Wegkamp in den ersten beiden Saisonspielen aufgrund eines Muskelfaserrisses noch aussetzen musste, ausgesprochen gut.
Am Samstag trifft der 32-Jährige auf seinen Ex-Klub, denn Fortuna Düsseldorfs U23 gastiert auf Schalke (16 Uhr, Parkstadion). Vor 13 Jahren war Wegkamp zu den Düsseldorfern gewechselt, hatte sich aber als junger Spieler nicht in der Profimannschaft festgespielt und war nur auf eine Handvoll Einsätze in der Ersten und Zweiten Liga gekommen. Für die „Zwote“ lief er dagegen häufiger auf und steuerte in 28 Spielen fünf Tore und acht Vorlagen bei, bevor Fortuna in nach zwei Jahren an den MSV Duisburg verlieh und er im folgenden Jahr endgültig die Landeshauptstadt verließ.
Und auch auf der Seite der Gäste steht ein Spieler, der bereits vor rund zehn Jahren für die Düsseldorfer stürmte: Charlison Benschop. Im Gegensatz zu Wegkamp aber in 60 Partien für das Zweitligateam zum Einsatz kam und als Führungsspieler für die „Zwote“ zu den Rheinländern zurückkehrte. Eine Oberschenkelzerrung hatte den Mittelstürmer zuletzt aber für vier Partien ausgebremst, gegen die U23 von Borussia Dortmund kehrte er für die Schlussviertelstunde auf den Platz zurück.
„In einer U23-Mannschaft ist es eigentlich ganz normal, dass in einigen Spielen besser performt wird als in anderen. Da müssen wir noch etwas die Balance finden und versuchen, in jedem Spiel konstant aufzutreten“, sagt Benschop. „In den ersten Spielen, so ehrlich muss man sein, hatten wir auch etwas das Glück auf unserer Seite, was uns dann in den Spielen, in denen wir die Punkte nicht geholt haben, etwas gefehlt hat.“ Fünf Spieltage war die „Zwote“ ungeschlagen gewesen, in den folgenden vier Partien nahm sie dagegen nur drei Punkte mit und verlor dreimal.
Um diese Bilanz wieder umzudrehen, gibt es eine klare Marschrichtung: „Es ist wichtig, dass wir jetzt ruhig bleiben, hart arbeiten und die drei Punkte am Samstag mit nach Hause zu nehmen“, erklärt der Mittelstürmer und ergänzt: „Wir müssen unser Spiel durchziehen und uns in den Punkten verbessern, die in den vergangenen Partien nicht so gut liefen, dann haben wir gute Chancen gegen Schalke. Der Punkteabstand in der Tabelle ist nicht so groß, alles liegt noch sehr eng beieinander. Deswegen freue ich mich sehr auf das Spiel – wir haben die Möglichkeit, weiterhin oben dranzubleiben.“ Die drittplatzierten Schalker sind den Düsseldorfern nur um drei Punkte enteilt, vielleicht ist am Samstag auch ein „Glück Auf“ aus der Gästekabine zu hören.