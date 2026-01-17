Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Warum Firat Yaglu von der SG Sinn/Hörbach zur Lemp wechselt
Teaser KLA Wetzlar & KLA Dillenburg: +++ Nach nur sechs Monaten verlässt der Spielertrainer seinen Heimatverein. Dort reagieren sie mit Unverständnis. Wie Yaglu seinen Wechsel begründet und was beide Clubs dazu sagen +++
Ehringshausen. Aus der Fußball-A-Liga Dillenburg in Wetzlars höchste Spielklasse, von der SG Sinn/Hörbach zur SpVgg. Lemp: Firat Yaglus Wechsel in der Winterpause kommt für Außenstehende überraschend. Und hat auch die Verantwortlichen seines alten Vereins kalt erwischt, wo sich die Verantwortlichen über die Art und Weise des Abgangs ärgern. Diese Redaktion klärt über die Hintergründe des Trainerwechsels auf und lässt beide Vereine sowie Firat Yaglu selbst zu Wort kommen.