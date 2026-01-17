 2026-01-15T09:41:53.693Z

Transfers
Wechselt in der Winterpause als Spielertrainer aus der Kreisliga A Dillenburg in die Kreisliga A Wetzlar: Firat Yaglu (links), der seine Zelte bei der SG Sinn/Hörbach abbricht und sich der SpVgg. Lemp anschließt. (Archivfoto) © Jonathan Ortmann
Wechselt in der Winterpause als Spielertrainer aus der Kreisliga A Dillenburg in die Kreisliga A Wetzlar: Firat Yaglu (links), der seine Zelte bei der SG Sinn/Hörbach abbricht und sich der SpVgg. Lemp anschließt. (Archivfoto) © Jonathan Ortmann

Warum Firat Yaglu von der SG Sinn/Hörbach zur Lemp wechselt

Teaser KLA Wetzlar & KLA Dillenburg: +++ Nach nur sechs Monaten verlässt der Spielertrainer seinen Heimatverein. Dort reagieren sie mit Unverständnis. Wie Yaglu seinen Wechsel begründet und was beide Clubs dazu sagen +++

Verlinkte Inhalte

KLA Wetzlar
KLA Dillenburg
SpVgg.Lemp
Sinn/Hörbach
Firat Yaglu
Firat Yaglu

Ehringshausen. Aus der Fußball-A-Liga Dillenburg in Wetzlars höchste Spielklasse, von der SG Sinn/Hörbach zur SpVgg. Lemp: Firat Yaglus Wechsel in der Winterpause kommt für Außenstehende überraschend. Und hat auch die Verantwortlichen seines alten Vereins kalt erwischt, wo sich die Verantwortlichen über die Art und Weise des Abgangs ärgern. Diese Redaktion klärt über die Hintergründe des Trainerwechsels auf und lässt beide Vereine sowie Firat Yaglu selbst zu Wort kommen.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 017.1.2026, 14:08 Uhr
RedaktionAutor