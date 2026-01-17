Warum Firat Yaglu von der SG Sinn/Hörbach zur Lemp wechselt

Ehringshausen. Aus der Fußball-A-Liga Dillenburg in Wetzlars höchste Spielklasse, von der SG Sinn/Hörbach zur SpVgg. Lemp: Firat Yaglus Wechsel in der Winterpause kommt für Außenstehende überraschend. Und hat auch die Verantwortlichen seines alten Vereins kalt erwischt, wo sich die Verantwortlichen über die Art und Weise des Abgangs ärgern. Diese Redaktion klärt über die Hintergründe des Trainerwechsels auf und lässt beide Vereine sowie Firat Yaglu selbst zu Wort kommen.