Warum Fernsehteams aus ganz Deutschland zum VfR Warbeyen reisen

Der VfR Warbeyen tritt noch einmal in der Zweiten Liga an. – Foto: Pascal Derks

Der letzte Vorhang fällt: Am Sonntag bestreitet der VfR Warbeyen seine vorerst letzte Partie in der 2. Bundesliga der Frauen. Zum Saisonabschluss empfängt der VfR den 1. FSV Mainz 05 im Bresserberg-Stadion. Anstoß ist um 14 Uhr. Obwohl der Abstieg des VfR seit Wochen feststeht, steckt noch viel Brisanz im letzten Saisonduell. Denn für das Mainzer Team geht es um etwas Großes – und das löst in ganz Deutschland großes Interesse an der Partie aus.

Dementsprechend groß ist auch die mediale Aufmerksamkeit, die der Partie zuteilwird. „Wir haben eine bisher noch nie dagewesene Anzahl an Akkreditierungen von Fernseh- und Rundfunkanstalten vorliegen, viele private Berichterstatter und natürlich die einschlägigen Streamingdienste“, sagt der VfR-Vorsitzende Christian Nitsch, der zu einer frühzeitigen Anreise rät. Die Ticketschalter sind bereits 90 Minuten vor Anpfiff geöffnet.

Der 1. FSV Mainz 05 verdrängte am vergangenen Spieltag den SC Sand von Aufstiegsplatz zwei und kann mit einem Sieg in Kleve den direkten Durchmarsch in die Bundesliga perfekt machen. Der VfR Warbeyen ist also das Zünglein an der Waage.

Auch der Mainzer Anhang hat sich besonders zahlreich angekündigt. „Die Rede war von vier Fanbussen. Wir rechnen mit 300 bis 400 Gästefans“, sagt VfR-Trainer Thomas Gerstner, der als gebürtiger Wormser eine gewisse Verbundenheit mit der Region verspürt. „Ich hoffe, man wird mir die Einreise nach Rheinhessen nicht verbieten, wenn das mit dem Aufstieg nicht klappen sollte“, sagt Gerstner mit einem Augenzwinkern.

Er weiß allerdings auch, dass es fast schon ein kleines Fußballwunder braucht, um den Lauf der Mainzerinnen noch auszubremsen. Das Team von Trainer Takashi Yamashita präsentiert sich seit Wochen in bestechender Form und hat seine vergangenen acht Partien allesamt gewonnen.

Gegner kommt in Topform

Angesichts dieser Serie scheinen die Chancen des VfR Warbeyen auf einen versöhnlichen Saisonabschluss mit einem Punktgewinn gering. Bereits das Hinspiel im Dezember hatte der 1. FSV Mainz 05 deutlich mit 6:1 für sich entschieden.

Thomas Gerstner will dennoch alles daransetzen, zum Saisonabschluss das bestmögliche Ergebnis zu holen. „Ich habe mir einige Spiele des Gegners angeschaut. Sie stehen zu Recht da oben. Aktuell spielen wir noch in einer Liga, aber fußballerisch ist das ein Zwei-Klassen-Unterschied“, sagt der Warbeyener Trainer. „Natürlich wäre es schön, zum Abschluss noch einmal zu punkten. Aber wenn es schon eine große Mainzer Party in Kleve gibt, dann soll wenigstens das Ergebnis im Rahmen bleiben. Es ist schön, dass wir nochmals im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen.“