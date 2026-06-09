Warum Ex-Stars in Salmrohr spielen

Das Salmtalstadion hat schon viele große Fußballmomente erlebt. Hier wurde vor vier Jahrzehnten Zweite Bundesliga gespielt, über Jahre hinweg Regionalliga-Fußball geboten, und immer wieder gastierten prominente Mannschaften im DFB-Pokal. Am Samstag nun geben sich erneut einige bekannte Namen ein Stelldichein in der Heimstätte des FSV Salmrohr. Wenn die Weisweiler-Elf, die Traditionsmannschaft des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach, ab 15.30 Uhr aufläuft, geht es um weit mehr als sportliche Unterhaltung.
Hinter dem Auftritt der ehemaligen Bundesligaprofis steht der erstmals ausgetragene „Kick & Care - Charity Day“, ein zehnstündiges Familien- und Benefizevent, das um zehn Uhr beginnt und Fußball mit sozialem Engagement verbinden möchte. Erwartet werden rund 1000 Besucher. Der Reinerlös der Veranstaltung soll gleich drei Projekten in der Region zugutekommen.
Initiator ist Oliver Hongla. Der gebürtige Kameruner galt einst als großes Talent, spielte in seiner Jugend bei Eintracht Trier und stand bereits früh vor einer vielversprechenden Karriere. Mit gerade einmal 14 Jahren stand er beim italienischen Traditionsverein SSC Neapel unter Vertrag. Eine schwere Kreuzbandverletzung beendete jedoch die großen Profipläne. Den Fußball verlor der heute 42-Jährige aber nie aus den Augen. Nach Stationen als Spieler in höheren Amateurklassen wechselte er früh ins Trainermetier. In der Region arbeitete er unter anderem beim TuS 05 Daun, dem SV Lüxem und zuletzt in der Saison 2023/24 beim SV Konz. Eine längere gesundheitliche Auszeit brachte ihn schließlich dazu, neue Prioritäten zu setzen. „Eine solch lange Zeit bringt einen zum Nachdenken“, sagt Hongla. „Mir war klar: Wenn ich wieder genesen bin, möchte ich etwas Soziales und Sinnstiftendes tun. Was lag da näher, als das mit Fußball zu verbinden? Das ist meine Sache, das ist mein Leben.“
Aus dieser Überzeugung entstand die Initiative „Kick & Care – Fußball hilft“. Sie versteht sich als Plattform, die Vereine, Unternehmen, Sportler und soziale Einrichtungen zusammenbringen möchte. Hongla setzt dabei bewusst auf Hilfe im Eifel-Mosel-Hunsrück-Raum. „Es gibt so viel Bedarf direkt vor unserer Haustür. Man muss nicht immer die ganze Welt retten wollen. Oft kann man dort am meisten bewirken, wo man selbst lebt.“
Die Erlöse des Charity Days am Samstag in Salmrohr sollen deshalb vollständig in regionale Projekte fließen. Unterstützt werden soll der Verein Nestwärme beim Neubau und der Einrichtung des geplanten Kinderhospizes auf dem Trierer Petrisberg. Zudem profitiert die Initiative Wegbereiter, die unter anderem den Ausbau der Zentralen Notaufnahme des Verbundkrankenhauses Bernkastel-Wittlich unterstützt. Dritter Spendenempfänger sind die Smiling Stars. in Klausen werden pferdegestützte Therapien für Kinder und Jugendliche mit traumatischen Erfahrungen finanziert.
Den sportlichen Höhepunkt des Tages bildet das Spiel zur besten Bundesliga-Anstoßzeit um 15.30 Uhr unter der Leitung von Ex-Regionalliga-Schiedsrichter Arianit Besiri. Dann trifft die nach dem legendären Gladbacher Meistertrainer Hennes Weisweiler benannte Weisweiler-Elf auf die Benefizauswahl. Im Kader der Gladbacher stehen mehrere ehemalige Bundesliga- und Nationalspieler. Erwartet werden unter anderem die früheren Nationalspieler Mike Hanke und Karlheinz Pflipsen sowie weitere langjährige ehemalige Bundesligaprofis wie Arie van Lent, Bachirou Salou, Martin Schneider und Chiquinho.
Auf der Gegenseite übernimmt mit Lars Schäfer ein alter Bekannter das Kommando. Der frühere Regionalligaspieler von Eintracht Trier trainierte zwischen Oktober 2017 und April 2022 auch den FSV Salmrohr und kehrt damit an seine frühere Wirkungsstätte zurück. In seinem Team stehen zahlreiche Fußballer aus der Region, die sich mit einer Spende einen Platz im Kader gesichert haben. Mit dabei sind unter anderem Michael Blang, einst Torjäger des SV Eintracht 66 Dörbach und der DJK St. Matthias Trier, Salmrohrs Vorsitzender Dennis Junk – neben Referee Besiri Schirmherr des Charity Days – der Ex-Hochwälder Dion Schneider sowie die früheren Trainer Georg Schanen und Otmar Schaffarczyk.
Rund um das Spiel erwartet die Besucher ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Familienfest, Mitmachaktionen, Streetsoccer-Turnier, Bühnenprogramm und einer Charity-Lounge für Vertreter aus Sport, Wirtschaft und Politik.
Für Hongla soll die Veranstaltung nur der Anfang sein. Bereits für Anfang Dezember plant seine Initiative ein weiteres Benefiz-Hallenturnier im Wittlicher Eventum. Dort sollen erneut prominente Fußballgrößen mit Bundesligavergangenheit für den guten Zweck zusammenkommen.
Der Charity Day in Salmrohr verfolgt ein Ziel, das über Tore und Ergebnisse hinausgeht: Menschen zusammenzubringen und gemeinsam konkrete Hilfe zu ermöglichen – oder, wie es Hongla formuliert: „Wenn Vereine, Familien, Unternehmen und Fußballfans gemeinsam an einem Ziel arbeiten, kann daraus etwas Großes entstehen.“
Wer noch kurzfristig am Samstag als Helfer mitwirken möchte, ist willkommen. Weitere Informationen zum genauen Programmablauf, zu Tickets (die auch an der Tageskasse erhältlich sind) und Sponsoring gibt es unter www.kickandcare.com