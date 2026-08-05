Warum Ex-Profi Dennis Lerche sein Glück in der Kreisliga wiederfindet

Dennis Lerche (am Ball) ist der neue Kapitän des FC Traar. – Foto: Michael Zöllner

Der Wechsel hat auf den ersten Blick überrascht. Dennis Lerche, 30 Jahre alt, Vollblut-Mittelstürmer und in der vergangenen Saison noch überragender Torjäger beim CSV Marathon Krefeld, läuft künftig für den FC Traar in der Kreisliga B Kempen-Krefeld auf. Zwei Klassen tiefer also. Für Lerche fühlt sich dieser Schritt nach der Vorbereitung aber noch richtiger an als zuvor.

Für Lerche ist das keine Randnotiz, sondern ein zentraler Grund für den Wechsel. „Wenn man sich extrem wohlfühlt und Sachen, die der Verein sagt, intern auch gehalten werden, dann macht es umso mehr Spaß, für diesen Verein zu spielen. Dann kann man auch umso besser seine Leistung abrufen", verrät er.

„Wir sind in der Vorbereitung als Einheit zusammengewachsen, sind ein richtig gutes Team. Alles ist sehr, sehr positiv“, sagt Lerche. Entscheidend sei für ihn vor allem das Umfeld. „Der Verein ist sehr familiär, der ganze Verein arbeitet eng zusammen. Das Trainerteam ist wirklich top mit Halil und Timo.“ Gemeint sind Trainer Halil Özbulat und die Co-Trainer Timo Kürten sowie Desiree Schmitz.

Dass ein Spieler mit dieser Quote zwei Klassen tiefer wechselt, ist ein klares Signal. Beim FC Traar soll Lerche nicht nur Tore schießen, sondern eine Mannschaft prägen. Coach Özbulat hatte die Rolle schon vor dem Start deutlich beschrieben : „Er soll die Mannschaft fußballerisch, aber auch mental führen. Er soll Verantwortung übernehmen, wenn es einmal nicht so läuft, weil er die Fähigkeiten hat, eine Mannschaft auch selbst zu ziehen.“

Sportlich bringt der Angreifer eine Vita mit, die in dieser Liga herausragt. Lerche hat zwischen Kreisliga C und Regionalliga in allen Klassen gespielt. Höherklassig war er unter anderem für SG Wattenscheid 09 und Rot-Weiß Erfurt unterwegs. In der Saison 2025/26 zeigte er dann in der Bezirksliga im Trikot von CSV Marathon Krefeld noch einmal seine ganze Abschlussqualität: 35 Tore und zwölf Vorlagen standen am Ende in seiner Bilanz.

Rund um den Strafraum seien Lerches Qualitäten, so Özbulat, „gigantisch“. Gleichzeitig könne ein Spieler seiner Klasse auch dafür sorgen, dass seine Mitspieler noch einige Prozent mehr aus sich herausholen.

Diese Rolle hat der Verein nun zusätzlich unterstrichen. Lerche wurde vom Trainerteam und der Mannschaft direkt zum Kapitän ernannt. „Das ist für mich eine sehr, sehr wundervolle Rolle, die ich auch sehr wertschätze“, erklärt der Stürmer. „Ich habe eine unglaubliche Mannschaft neben mir, die ich da leiten darf.“

Aufstieg als Ziel, Demut als Haltung

Beim FC Traar wird vor der Saison nicht tiefgestapelt. Der Klub will oben angreifen, im besten Fall den Aufstieg schaffen. Lerche formuliert das ambitioniert, aber nicht überheblich. „Ich denke, dass man als Fußballer immer den maximalen Erfolg will“, sagt er. „Natürlich möchte man so lange es geht um den Aufstieg mitspielen.“

Persönlich hat der Angreifer ebenfalls klare Vorstellungen. Er wolle der Mannschaft mit vielen Toren und Vorlagen helfen und sich in der Scorerliste weit oben wiederfinden. Genau dafür wurde er geholt. Mit seiner Erfahrung, seiner Abschlussqualität und seiner Präsenz dürfte Lerche in der Kreisliga B zu den prägenden Spielern der Saison gehören.

Dass der Transfer zustande kam, lag auch an Samet Köksal. Lerches bester Freund spielt ebenfalls beim FC Traar und half dabei, den Kontakt überhaupt ins Rollen zu bringen. „Ich bereue auf jeden Fall nichts“, schildert der neue Leitwolf. „Man merkt, dass der FC Traar gerade im Aufschwung ist. Es macht Spaß, an diesem Projekt mitzuarbeiten.“

„In der Kreisliga ist Fußball noch Fußball“

Besonders deutlich wird bei Lerche, dass es ihm nicht nur um Tore und Tabellenplätze geht. Er spricht viel über Gemeinschaft, Verlässlichkeit und Spaß. Genau darin sieht er auch einen Unterschied zum höherklassigen Fußball. „Da oben im Profibusiness merkst du, dass es um Leistung und Geld geht. Nicht immer unbedingt um den Spaß“, blickt Lerche zurück. Im Amateurfußball seien die Werte andere: „In der Kreisliga ist Fußball noch Fußball.“

Gleichzeitig bleibt Lerche ehrgeizig. Er macht neben dem Mannschaftstraining zusätzlich viel für sich, will möglichst viele Spiele absolvieren und der Mannschaft auf dem Platz helfen. „Der Trainer versucht mich da auch immer zu bremsen wegen der Belastungssteuerung“, sagt er. „Aber er weiß, dass er voll auf mich zählen kann.“

Am Ende ist der Wechsel damit mehr als nur ein prominenter Transfer in die Kreisliga B. Für den FC Traar ist Lerche ein sportliches Versprechen, ein Führungsspieler und ein Gesicht des Aufstiegsprojekts. Für Lerche selbst ist es die Rückkehr zu einem Fußball, der sich für ihn richtig anfühlt.