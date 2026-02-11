 2026-02-09T08:36:21.830Z

Allgemeines

Warum Etienne-Noel Reck ein Schlüsselspieler des KFC Uerdingen ist

Etienne-Noel Reck geht dahin, wo es wehtut. Als Stürmer soll er in erster Linie Treffer erzielen. Doch mit dem Rücken zum Tor macht er die Bälle vorne fest. Wie ein Ratschlag des Trainers sein Spiel positiv beeinflusst hat.

von Marvin Wibbeke · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser
Im Fokus: Etienne-Noel Reck.
Im Fokus: Etienne-Noel Reck. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Wenn ein Fußballspieler das große Gesprächsthema in der Halbzeitpause ist, spricht das schon für sich. Wenn es aber nicht nur um die Gespräche auf der Tribüne oder am Bierstand geht, sondern vor allem auch um die Ansprache in der Gegnerkabine, dann hat der Spieler in den ersten 45 Minuten wahrlich Eindruck hinterlassen. So erging es am Samstag Etienne-Noel Reck beim 3:0-Erfolg des KFC Uerdingen gegen den SV Sonsbeck. Der Stürmer war dabei an allen drei Treffern beteiligt und lieferte auch darüber hinaus eine gute Leistung ab.