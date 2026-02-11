Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Warum Etienne-Noel Reck ein Schlüsselspieler des KFC Uerdingen ist
Etienne-Noel Reck geht dahin, wo es wehtut. Als Stürmer soll er in erster Linie Treffer erzielen. Doch mit dem Rücken zum Tor macht er die Bälle vorne fest. Wie ein Ratschlag des Trainers sein Spiel positiv beeinflusst hat.
Wenn ein Fußballspieler das große Gesprächsthema in der Halbzeitpause ist, spricht das schon für sich. Wenn es aber nicht nur um die Gespräche auf der Tribüne oder am Bierstand geht, sondern vor allem auch um die Ansprache in der Gegnerkabine, dann hat der Spieler in den ersten 45 Minuten wahrlich Eindruck hinterlassen. So erging es am Samstag Etienne-Noel Reck beim 3:0-Erfolg des KFC Uerdingen gegen den SV Sonsbeck. Der Stürmer war dabei an allen drei Treffern beteiligt und lieferte auch darüber hinaus eine gute Leistung ab.