Warum Etienne-Noel Reck ein Schlüsselspieler des KFC Uerdingen ist

KFC-Trainer Julian Stöhr weiß um die Qualitäten seines Angreifers nicht erst seit diesem Auftritt in der Grotenburg. „Etienne bringt körperlich eine enorme Präsenz mit, kann Bälle gut festmachen und ist eine Waffe in der Luft und auch bei Standards“, sagte KFC-Coach Julian Stöhr bei der Vorstellung im Sommer über seinen Neuzugang. Seitdem hat sich noch einmal viel getan.

Die Entwicklung, die der Angreifer beim KFC hingelegt hat, ist durchaus beeindruckend. In den ersten Vorbereitungsspielen im vergangenen Sommer lag Reck oft auf dem Boden, nutzte viele teils leichte Berührungen, um zu fallen, und lamentierte beinahe jedes Mal in Richtung des Unparteiischen, wenn der Pfiff ausblieb. Ein Verhalten, mit dem man sich auf dem Fußballplatz gemeinhin wenig Freunde macht. Das war auch Trainer Julian Stöhr freilich nicht verborgen geblieben. Er suchte schon früh im Sommer das Gespräch mit dem Stürmer, rat ihm, sich weniger mit dem Schiedsrichter und mehr mit sich und seinem Spiel zu befassen. Die Tipps des Trainers zeigen ihre Wirkung. Zwar liegt Reck immer noch regelmäßig auf dem Boden, was aber in erster Linie daran liegt, dass er von den Verteidigern hart angegangen wird. Die „unnötigen“ Faller hat er fast komplett abgestellt, auch der Blick zum Schiedsrichter erfolgt seltener. Stattdessen rappelt sich der 20-Jährige dann, wenn der Pfiff ausbleibt, schneller wieder auf, um aktiv am Spiel teilzunehmen. Das zahlt sich aus. So wird er für Stöhrs Angriffsspiel wieder eine Option – egal ob als Vorbereiter oder als Vollstrecker.