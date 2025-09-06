Warum es zwischen Zons und Trainer Kevin Lipinski nicht passt

Der FC Zons und Trainer Kevin Lipinski gehen mit sofortiger Wirkung getrennte Wege. Der 31-Jährige hatte seine Mannschaft bereits am Montag über seinen Entschluss informiert und stand am Donnerstag beim Heimspiel gegen den SV Glehn ein letztes Mal an der Seitenlinie. Aber obwohl ihn die Mannschaft laut einer Pressemitteilung des Vereins explizit darum gebeten hatte, dieses eine Match noch zu coachen, ließ sie ihn ziemlich im Regen stehen. Gegen die Glehner, die auch nicht als einer der Topfavoriten in die Saison gestartet waren, setzte es eine bittere 0:8 (0:3)-Abreibung.
„Der Saisonstart war nicht so erfolgreich, aber es liegt nicht an den Ergebnissen allein“, erklärt Lipinski. „Es liegt nicht an Mannschaft, Vorstand oder Verein, sondern an einer Mischung aus allem. Ich hatte zuletzt eher das Gefühl, nichts mehr bewirken zu können, keinen richtigen Zugriff mehr zu haben – das macht einen hilflos.“ Lipinski, der erst vor elf Monaten im Heidestadion übernommen hatte, betont: „Es tut mir leid für den Verein. Die Zusammenarbeit war gut und von Wertschätzung geprägt, aber das Gesamtkonstrukt hat nicht mehr gepasst.“ Konkrete Pläne für die Zukunft habe er nicht: „Ein neuer Verein steht nicht in Aussicht.“
Sportlich steckt der A-Kreisligist, der Ende der 1990er-Jahre als Verbandsligist zu den Aushängeschildern des Fußballkreises gehörte, nach vier Spieltagen ohne Punkt und 2:25 Tore ganz tief in der Krise. Der Rücktritt traf den Verein dennoch unerwartet. „Für uns ist das sehr überraschend, wir haben nichts in der Hinterhand. Niemand wird hier Hurra schreien – Trainer wachsen nicht auf Bäumen, und sportlich ist die Situation ja gerade nicht rosig“, sagt Mark Herbes aus dem Vorstand. „Ich bin seit Mitte der 90er dabei, wir haben hier noch nie einen Trainer entlassen. Eigentlich war das Miteinander gut, die Mannschaft hätte gerne mit Kevin weitergemacht.“
Bevor ein Nachfolger präsentiert werden kann, will der Vorstand den Kader sondieren. „Wir führen erstmal Gespräche, ob alle Spieler bleiben, um potenziellen neuen Trainern klare Angaben machen zu können“, so Herbes. Bis zur Neubesetzung des vakanten Postens übernimmt vorerst Co-Trainer Martin Tischbierek die Verantwortung – „mindestens bis zu seinem Urlaub im Oktober“, wie Herbes mitteilt. Unterstützt wird er dabei von Torwart Patrick Pelikan und Nikolas Baum. „Wir bedauern, aber respektieren die Entscheidung von Kevin Lipinski sehr. Wir danken ihm für sein Engagement und das faire menschliche Miteinander“, betont Herbes. Oberstes Ziel sei nun, so die für den Spielbetrieb zuständige Inge Dappen, „das Team mit einem neuen Trainer wieder in ruhiges Fahrwasser zu führen und endlich Punkte gegen den Abstieg zu sammeln“.
Die nächste Gelegenheit dazu haben die Zonser nächsten Donnerstag, wenn wieder ein Heimspiel auf dem Programm steht. Ab 19.30 Uhr geht es im Heidestadion gegen den Stadtrivalen FC Straberg. Derweil machen sich Mark Herbes und seine Mitstreiter im FCZ-Vorstand auf die Suche nach einem neuen Coach. Wobei der Verein auch nichts dagegen hat, wenn an dem Job Interessierte proaktiv auf ihn zukommen. Herbes ist unter der 0163 3773434 zu erreichen, um Bewerbungen entgegenzunehmen.