Warum es zwischen Zons und Trainer Kevin Lipinski nicht passt

„Der Saisonstart war nicht so erfolgreich, aber es liegt nicht an den Ergebnissen allein“, erklärt Lipinski. „Es liegt nicht an Mannschaft, Vorstand oder Verein, sondern an einer Mischung aus allem. Ich hatte zuletzt eher das Gefühl, nichts mehr bewirken zu können, keinen richtigen Zugriff mehr zu haben – das macht einen hilflos.“ Lipinski, der erst vor elf Monaten im Heidestadion übernommen hatte, betont: „Es tut mir leid für den Verein. Die Zusammenarbeit war gut und von Wertschätzung geprägt, aber das Gesamtkonstrukt hat nicht mehr gepasst.“ Konkrete Pläne für die Zukunft habe er nicht: „Ein neuer Verein steht nicht in Aussicht.“

Sportlich steckt der A-Kreisligist, der Ende der 1990er-Jahre als Verbandsligist zu den Aushängeschildern des Fußballkreises gehörte, nach vier Spieltagen ohne Punkt und 2:25 Tore ganz tief in der Krise. Der Rücktritt traf den Verein dennoch unerwartet. „Für uns ist das sehr überraschend, wir haben nichts in der Hinterhand. Niemand wird hier Hurra schreien – Trainer wachsen nicht auf Bäumen, und sportlich ist die Situation ja gerade nicht rosig“, sagt Mark Herbes aus dem Vorstand. „Ich bin seit Mitte der 90er dabei, wir haben hier noch nie einen Trainer entlassen. Eigentlich war das Miteinander gut, die Mannschaft hätte gerne mit Kevin weitergemacht.“ Trainer-Bewerbungen werden entgegengenommen

Bevor ein Nachfolger präsentiert werden kann, will der Vorstand den Kader sondieren. „Wir führen erstmal Gespräche, ob alle Spieler bleiben, um potenziellen neuen Trainern klare Angaben machen zu können“, so Herbes. Bis zur Neubesetzung des vakanten Postens übernimmt vorerst Co-Trainer Martin Tischbierek die Verantwortung – „mindestens bis zu seinem Urlaub im Oktober“, wie Herbes mitteilt. Unterstützt wird er dabei von Torwart Patrick Pelikan und Nikolas Baum. „Wir bedauern, aber respektieren die Entscheidung von Kevin Lipinski sehr. Wir danken ihm für sein Engagement und das faire menschliche Miteinander“, betont Herbes. Oberstes Ziel sei nun, so die für den Spielbetrieb zuständige Inge Dappen, „das Team mit einem neuen Trainer wieder in ruhiges Fahrwasser zu führen und endlich Punkte gegen den Abstieg zu sammeln“.