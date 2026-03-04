Warum es zum Abbruch in der Landesliga kam - und wie es weitergeht

Am Abend ließ das Ergebnis vom Nachholspiel zwischen dem Hetlinger MTV und dem Hamburger SV III auf sich warten. Am späten Abend kam dann der Hinweis: Die Partie der Landesliga Hammonia wurde abgebrochen - und das elf Minuten vor dem regulären Ende.
Es war ein Abend zum Vergessen für den HSV III: Der Oberliga-Absteiger kassierte nach elf Minuten bereits eine rote Karte und ging in der Folge unter. Der Hetlinger MTV, der erst zum Wochenende einen Trainerwechsel zu Christian Sommer bekanntgegeben hat, führte schon zur Pause mit 3:0 und baute diesen Vorsprung im zweiten Durchgang weiter aus. Mit dem starken Ferdan Rafael Erdogan, der doppelt traf, stand es nach 79 Minuten für die Hausherren 5:1 - und dann ging das Flutlicht aus.
"Beim Stand von 5:1 fällt im Deichstadion in der 79. Minute plötzlich das Flutlicht aus. Das Spiel musste leider abgebrochen werden, da die Anlage nicht mehr hochgefahren werden konnte", teilt Hetlingen mit. "Für uns ein ganz bitterer Abend – sportlich klar auf Kurs und dann so ein Ende. Jetzt heißt es abwarten, bis der Hamburger Fußball-Verband über die Wertung entscheidet."
Dass der Schiedsrichter die Partie abbrechen musste, liegt auf der Hand. Ohne Licht geht es am Abend schließlich nicht. In Deutschland wäre es ein Novum, wenn die verbliebenen elf Minuten noch ausgespielt würden. Der HFV muss nun beraten, wie er verfährt. In Nordrhein-Westfalen gab es vor Kurzem einen ähnlichen Fall in Duisburg, als eine Partie beim Stande von 2:0 in der Nachspielzeit wegen einer vergleichbaren Situation abgebrochen wurde. Das Kreissportgericht entschied auf Wiederholungsspiel, doch die Mannschaft, die 0:2 hinten lag, verzichtete aus Fairnessgründen auf die Wiederholung, obwohl es ein Topspiel war.
Der Hetlinger MTV und der Hamburger SV III kämpfen in der Landesliga Hammonia um den Klassenerhalt. Zur Tabelle:
