Warum es Sascha Mockenhaupt in die Verbandsliga zieht

Da geht’s lang von der 3. Liga in die Verbandsliga. SVWW-Rekordspieler Sascha Mockenhaupt wechselt auf die andere Rheinseite zur SG Hüffelsheim. – Foto: Frank Heinen

Taunusstein. Die Katze ist aus dem Sack. Sascha Mockenhaupt wechselt zur SG Hüffelsheim. Zu wem? Auch der Rekordspieler des SV Wehen Wiesbaden musste beim Erstkontakt erst mal schauen, wo das überhaupt liegt, wie er bei der Bekanntgabe seines Wechsels auf Instagram verraten hat. Nämlich rund 60 Kilometer von seinem Heimatort Taunusstein-Seitzenhahn entfernt.

