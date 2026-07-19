Warum es Sascha Mockenhaupt in die Verbandsliga zieht

Taunusstein. Die Katze ist aus dem Sack. Sascha Mockenhaupt wechselt zur SG Hüffelsheim. Zu wem? Auch der Rekordspieler des SV Wehen Wiesbaden musste beim Erstkontakt erst mal schauen, wo das überhaupt liegt, wie er bei der Bekanntgabe seines Wechsels auf Instagram verraten hat. Nämlich rund 60 Kilometer von seinem Heimatort Taunusstein-Seitzenhahn entfernt.
Welche Rolle Mockenhaupt bei der SG Hüffelsheim übernehmen soll, was ihn von einem Engagement beim Verbandsligisten überzeugt hat und wie sein Start aussieht: Alle Hintergründe zum Wechsel lest ihr beim Wiesbadener Kurier (plus-Artikel), der auch mit einem Abo bei der Allgemeinen Zeitung abrufbar ist.