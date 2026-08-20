Warum es plötzlich zwei Aufsteiger in der A-Liga Moers geben könnte

Auch in diesem Jahr haben sich wieder Trainer und weitere Vertreter der Kreisliga-Vereine des Fußball-Kreises Moers getroffen, um über Neuheiten für die Saison informiert zu werden. In einer über zwei Stunden langen Sitzung führte Peter Hanisch durch den Abend im Vereinsheim des VfL Rheinhausen. Am Ende waren alle Beteiligten schlauer. Was dabei herauskam, dürfte nicht nur Vereinsfunktionäre interessieren.
Zunächst gab es etliche Ehrungen für die Meister der jeweiligen Staffeln im Seniorenbereich. Außerdem wurden den Vereinen SV Ginderich und FC Rot-Weiß Moers zum 100-jährigen Bestehen gratuliert. Laura Sophie Kühnel vom Fußballverband Niederrhein brachte die Anwesenden zum Thema Inklusion auf den neuesten Stand. DFB-Club-Berater Oliver Feld stellte die seit 2021 bestehende Vereinsberatung vor, die den Vereinen stets in beratender Funktion zur Verfügung steht.
Anschließend erklärte Peter Hanisch den neuen Pokalwettbewerb. Ab dieser Saison gibt es einen Pokal, der die ersten Mannschaften ausschließt und das Teilnehmerfeld ausschließlich aus zweiten, dritten oder vierten Mannschaften besteht – ein Wettbewerb für die Reserveteams. Die Partien der vier A-Ligisten lauten hierbei: TV Kapellen II - FC Neukirchen-VluynII, VfL Rheinhausen III - SV Budberg III, 1. FC Lintfort II - SV Sonsbeck II und FC Rot-Weiß Moers II - GSV Moers II.
Nach der Auslosung offenbarte Schiedsrichter-Obmann Fabian Spitzer, dass es in letzter Zeit zu falschen Angaben und damit einhergehenden Spesenbetrügen bei Schiedsrichtern gekommen sei. Hierbei wurden drastische Maßnahmen in Zukunft angekündigt.
Zum ersten Mal fehlte Wolfgang Jades urlaubsbedingt bei einer Arbeitstagung. Holger Tripp, Vorsitzender des Kreisfußballausschusses Kleve/Geldern vertrat ihn und informierte über die verschiedenen Szenarien der Auf- und Absteiger. Auch in dieser Saison hängt dies von den oberen Ligen ab. Die Auf- und Absteiger in den Kreisligen hängen von den Absteigern aus den Bezirksligen ab.
In der Saison 2026/2027 gibt es dennoch eine Ausnahme. Wenn aus der Regionalliga West nur ein Verein vom Niederrhein absteigt und gleichzeitig ein Verein aus der Oberliga aufsteigt, bekommt die Kreisliga A in Moers einen zweiten Aufsteiger. In den vergangenen Jahren war nur der Meister in die Bezirksliga aufgestiegen. Dies werde in den nächsten Jahren auch wieder der Fall sein, sagte Tripp.
Auch die erste Pokalrunde der Frauen wurde am Montagabend ausgelost. Der SV Budberg konnte sich hierbei über ein Freilos freuen.
Allerdings gab es nicht nur Neuheiten zu verkünden. Auch in dieser Saison wird das Nichtantreten einer Mannschaft nach dem 30. April mit einem Punktabzug in der neuen Saison bestraft. Außerdem gibt es in den Pokalrunden erneut keine Verlängerung. Sollte es nach 90 Minuten keinen Sieger geben, wird dieser direkt im Elfmeterschießen ermittelt. Traditionell wird der Sieger der verschiedenen Pokalwettbewerbe am Pfingstmontag ausgespielt. Spielstätte am 17. Mai 2027 wird die Platzanlage des VfL Rheinhausen sein.
TV Kaldenhausen - Borussia Veen.
SV Viktoria Birten – SV Budberg.
TV Asberg – TuS Xanten.
FC Meerfeld – TuS Asterlagen.
SSV Lüttingen – GSV Moers.
SV Schwafheim – 1.FC Lintfort.
SV Menzelen – VfB Homberg.
SV Ginderich/TuS Baerl – FC Neukirchen-Vluyn.
SV Orsoy/TuS Borth – VfL Repelen.
OSC Rheinhausen – Rumelner TV.
SuS Rayen/TV Kapellen – Büdericher SV.
VfL Rheinhausen – SV Millingen.
FC Rumeln-Kaldenhausen – MSV Moers.
FC Rot-Weiß Moers – SpVgg Rheurdt-Schaephuysen.
FC Viktoria Alpen – ESV Hohenbudberg.
SV Vynen-Marienbaum/SC Rheinkamp – SV Alemannia Kamp.