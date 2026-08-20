Warum es plötzlich zwei Aufsteiger in der A-Liga Moers geben könnte

In der Saison 2026/2027 gibt es dennoch eine Ausnahme. Wenn aus der Regionalliga West nur ein Verein vom Niederrhein absteigt und gleichzeitig ein Verein aus der Oberliga aufsteigt, bekommt die Kreisliga A in Moers einen zweiten Aufsteiger. In den vergangenen Jahren war nur der Meister in die Bezirksliga aufgestiegen. Dies werde in den nächsten Jahren auch wieder der Fall sein, sagte Tripp.