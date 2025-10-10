Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Warum es Matthias Biesgen wieder auf die Trainerbank zieht
Teaser KLA WETZLAR: +++ Fußball-A-Ligist FC Schöffengrund ist nach dem Abschied von Tobias Sinkel weiter auf Trainersuche. Bis der Neue gefunden ist, steht ein alter Bekannter als „Co“ an der Seitenlinie +++
Schöffengrund. Matthias Biesgen ist zurück auf der Bank des FC Schöffengrund, und er genießt es. „Als ich nach dem 5:1-Sieg vor einer Woche in Dorlar wieder zu Hause auf dem Sofa saß, war ich innerlich so geflasht und habe gemerkt: Ich bin heiß wie Frittenfett auf diese Aufgabe.“ Letzteres ist so etwas wie ein Leitspruch für den 60-Jährigen, der „seinen“ Club in der Fußball-A-Liga nach dem Rücktritt von Tobias Sinkel aus den Niederungen der Tabelle mit nach oben führen soll. „Als ,Co’ von Spielertrainer Rick Schmidt, als einer, der eben draußen steht und dirigiert, und das alles zeitlich bis Ende November begrenzt“, wie Biesgen im Interview mehrmals explizit betont.