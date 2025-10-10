Warum es Matthias Biesgen wieder auf die Trainerbank zieht

Schöffengrund. Matthias Biesgen ist zurück auf der Bank des FC Schöffengrund, und er genießt es. „Als ich nach dem 5:1-Sieg vor einer Woche in Dorlar wieder zu Hause auf dem Sofa saß, war ich innerlich so geflasht und habe gemerkt: Ich bin heiß wie Frittenfett auf diese Aufgabe.“ Letzteres ist so etwas wie ein Leitspruch für den 60-Jährigen, der „seinen“ Club in der Fußball-A-Liga nach dem Rücktritt von Tobias Sinkel aus den Niederungen der Tabelle mit nach oben führen soll. „Als ,Co’ von Spielertrainer Rick Schmidt, als einer, der eben draußen steht und dirigiert, und das alles zeitlich bis Ende November begrenzt“, wie Biesgen im Interview mehrmals explizit betont.