Warum es Adrian Malzacher doch noch einmal vom SV Todtmoos wegzieht

„Aus Spaß wurde Ernst“: Im Sommer verlässt Adrian Malzacher den SVT. | Archivfoto: Matthias Konzok

Als Fußballer ist Adrian Malzacher dem SV Todtmoos immer treu geblieben. Im Sommer aber schlägt der 34-Jährige beim FC Wittlingen ein neues Kapitel auf. Was zieht den Torjäger ins Kandertal?

Seit jeher gab es im Fußballerleben von Adrian Malzacher nur einen Verein. Ob im Nachwuchs oder bei den Männern, der Stürmer lief immer für den SV Todtmoos auf. In der vergangenen Woche aber die überraschende Nachricht vom abstiegsbedrohten Landesligisten FC Wittlingen: Malzacher wird sich zur neuen Saison den Kandertälern anschließen. Es ist der Reiz, "nochmal höherklassig zu kicken", erklärt der 34-Jährige. "Ob es Bezirks- oder Landesliga wird, ist dabei egal."

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