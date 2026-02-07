Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Warum Eintracht Stadtallendorf die Kreisoberliga aufmischt
Teaser KOL NORD: +++ Nach vielen Jahren in den Niederungen der A-Liga ist die Reserve des Hessenligisten durchgestartet und hat die Fußball-Gruppenliga fest im Blick. Der Aufschwung hat viele Gründe +++
Stadtallendorf. 14 Siege und nur eine Niederlage in 18 Spielen, elf Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten SV Großseelheim – schon zur Winterpause scheint die Meisterschaft in der Fußball-Kreisoberliga Nord zugunsten des TSV Eintracht Stadtallendorf II entschieden. Diese Dominanz ist umso überraschender, da die Hessenliga-Reserve gerade erst aus der A-Liga aufgestiegen war. Vor der Saison hatten zwar einige Konkurrenten die Eintracht als Geheimfavorit auf dem Zettel, intern zeigt man sich jedoch überrascht von dieser Entwicklung.