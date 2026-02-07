Warum Eintracht Stadtallendorf die Kreisoberliga aufmischt

Stadtallendorf. 14 Siege und nur eine Niederlage in 18 Spielen, elf Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten SV Großseelheim – schon zur Winterpause scheint die Meisterschaft in der Fußball-Kreisoberliga Nord zugunsten des TSV Eintracht Stadtallendorf II entschieden. Diese Dominanz ist umso überraschender, da die Hessenliga-Reserve gerade erst aus der A-Liga aufgestiegen war. Vor der Saison hatten zwar einige Konkurrenten die Eintracht als Geheimfavorit auf dem Zettel, intern zeigt man sich jedoch überrascht von dieser Entwicklung.