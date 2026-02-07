 2026-02-06T13:16:52.650Z

Ligabericht

Warum Eintracht Stadtallendorf die Kreisoberliga aufmischt

Teaser KOL NORD: +++ Nach vielen Jahren in den Niederungen der A-Liga ist die Reserve des Hessenligisten durchgestartet und hat die Fußball-Gruppenliga fest im Blick. Der Aufschwung hat viele Gründe +++

Ende Mai letzten Jahres durften die Kicker des TSV Eintracht Stadtallendorf die Meisterschaft der A-Liga Marburg feiern. Die Mannschaft ist auch in der Kreisoberliga Nord eine Klasse für sich. © TSV Eintracht Stadtallendorf
Stadtallendorf. 14 Siege und nur eine Niederlage in 18 Spielen, elf Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten SV Großseelheim – schon zur Winterpause scheint die Meisterschaft in der Fußball-Kreisoberliga Nord zugunsten des TSV Eintracht Stadtallendorf II entschieden. Diese Dominanz ist umso überraschender, da die Hessenliga-Reserve gerade erst aus der A-Liga aufgestiegen war. Vor der Saison hatten zwar einige Konkurrenten die Eintracht als Geheimfavorit auf dem Zettel, intern zeigt man sich jedoch überrascht von dieser Entwicklung.

