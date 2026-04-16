Warum eine Frau im Union-Kader der größte Coup der Geschichte wäre

Sie könnte etwas ganz verrücktes tun: Ein Gedankenspiel. – Foto: Frank Arlinghaus

Nur als Gedankenspiel. Eine Fantasie.

Stellt euch das mal kurz vor.

Letzter Spieltag, falls der Klassenerhalt sicher ist. Kein echtes Risiko.

Neu-Trainerin Eta nominiert eine Frau für den Profikader der Bundesliga.

Und plötzlich würde alles brennen.

Talkshows drehen durch.

Social Media explodiert.

Und Internationale Medien springen drauf.

Alle fragen sich dann nur noch:

Was macht Union da bitte?

Nicht geplant wie eine Kampagne.

Sondern größer.

Bevor jetzt alle ausrasten:

Ja, das ist eine Fantasie.

Kein konkreter Vorschlag.

Aber genau deshalb kann man es zu Ende denken.

Und wenn man das tut, wird’s fast absurd.

Union wäre plötzlich überall.

Nicht nur in Deutschland.

Überall.

Sponsoren würden das lieben.

Weil du so etwas nicht einkaufst.

Das passiert einfach.

Und genau das macht es so wertvoll.

Dann kommt sofort der Klassiker:

„Das ist doch nur PR!“

Ja.

Und jetzt?

Seit wann ist Fußball bitte keine PR?

Jeder Transfer ist Inszenierung.

Jede Verlängerung wird ausgeschlachtet.

Jeder Verein kämpft um Aufmerksamkeit.

Aber wenn es mal jemand wirklich auf die Spitze treibt,

ist es plötzlich ein Problem?

Sportlich wird’s dann künstlich dramatisch gemacht.

Dabei ist die Lage simpel:

Letzter Spieltag. Kein Druck.

Und ganz ehrlich:

Als ob jedes Spiel elf perfekte Spieler auf Topniveau hat.

Fußball ist kein Labor.

Und genau deshalb würde die Welt hinschauen.

Und rechtlich überhaupt möglich?

Grundsätzlich ja.

Es gibt kein Gesetz, das Frauen im Männerfußball verbietet. Weder im Arbeitsrecht noch im Sportrecht. Ein Profivertrag beim 1. FC Union Berlin ist rechtlich einfach ein normaler Arbeitsvertrag.

Entscheidend ist nur die Spielberechtigung im System der Bundesliga. Wenn eine Spielerin offiziell beim DFB registriert ist und im Spieltagskader steht, darf sie eingesetzt werden – egal ob in der 1. oder in der 80. Minute. Allerdings dürfen Frauen laut Rechtsgrundlage - nach aktuellem Recht - nur bis zur Männer-Oberliga spielen. Eine Sondergenehmigung wäre erforderlich.

Die würde sie aber sicherlich bekommen.

Die eigentliche Grenze ist also nicht das Recht, sondern das System aus Kaderlisten, sportlicher Leistung und Trainerentscheidung in der Bundesliga.

Und genau da wird’s praktisch deutlich komplexer als theoretisch.

Am Ende läuft es auf eine einfache Entscheidung hinaus:

Du spielst so einen Spieltag runter wie immer.

Oder du machst etwas, über das noch Jahre gesprochen wird.

Aber die Krux liegt im Detail: Damit es kein „Gag“ bleibt, müsste die Spielerin sportlich zumindest so weit sein, dass sie nicht zur Schau gestellt wird. Der Moment darf nicht nach Zirkus riechen, sondern muss sich wie eine sportliche Grenzüberschreitung anfühlen.

Nochmal:

Das ist ein Gedankenspiel. Eine Fantasie.

Aber eine verdammt gute.

Weil sie zeigt, was passieren würde,

wenn ein Verein den Mut hat, größer zu denken.

Und ganz ehrlich:

Wenn dir eine „verrückte Idee“ weltweite Aufmerksamkeit, neue Sponsoren

und ein einzigartiges Image bringt…

Dann ist das kein Gag.

Dann ist das ein Plan.

Zugegeben: Ein verrückter Plan.