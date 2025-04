Warum ein Regionalliga-Aufsteiger quasi schon feststeht

Allmählich steuern die Regional- und Oberligen auf ihr Saisonfinale zu, schließlich dauern die Spielzeiten mitunter nur noch sechs bis acht Wochen an. Deshalb klärt sich allmählich auch die Aufstiegsfrage in allen Klassen. Ein. Aufsteiger in die Regionalliga West scheint dabei schon festzustehen, obwohl die Meisterschaft mathematisch noch gar nicht gesichert wurde. Der Bonner SC hat fast schon Planungssicherheit für die Regionalliga West, denn in der Mittelrheinliga gibt es eine Besonderheit.