Warum ein Kreisliga-Tabellenführer den Trainer wechseln muss

Neustart beim SC Viersen-Rasher. – Foto: Ulrich Reiners

Am Sonntag steht für den SC Viersen-Rahser das Topspiel beim Absteiger Rot-Weiß Venn. Auswärts kann der Tabellenführer der Kreisliga B Mönchengladbach-Viersen, Gruppe 1, den nächsten Schritt zur Meisterschaft machen, doch die vergangenen Tage verliefen nicht ganz wie geplant: Erfolgstrainer Michael Ingenrieth ist nicht mehr im Amt.

"Sicherlich haben es einige von Euch schon mitbekommen, die Fußballwelt ist klein und nichts ist schöner ist als die Gerüchteküche im Kreisliga-Alltag", eröffnet Viersen-Rahser seine Stellungnahme. "Michael Ingenrieth ist leider nicht mehr Cheftrainer unserer Ersten Mannschaft. Dies wirft natürlich Fragen auf, warum geht man so plötzlich getrennte Wege. In der heißen Phase der Liga, ist man doch in der jüngsten Vergangenheit und bis dato sehr erfolgreich, Tabellenführer mit guten Ambitionen, es läuft, die Stimmung ist gut, also warum was ändern?"

Ingenrieth bittet um Vertragsauflösung

Mit 46 Punkten rangiert der Spitzenreiter auf der Spitze und hat sechs Punkte Vorsprung auf Blau-Weiß Concordia Viersen und zehn auf Venn. Nach einer teils tristen Zeit, die auch in der Kreisliga stattgefunden hat, könnte der SCR zum ersten Mal seit 2010/11 in das Mönchengladbacher und Viersener Oberhaus zurückkehren - doch es gibt manchmal selbst in Zeiten des Erfolgs Wichtigeres als Fußball, wie der Klub ausführt: "Dazu sei ganz einfach gesagt, dass es auch ein Leben abseits des Platzes gibt, abseits des sportlichen Erfolges, abseits jeglicher Verantwortung und Leidenschaft, die man für sein Hobby und die Liebe zum Fußball Tag für Tag aufbringt. So auch im Fall unseres sehr geschätzten Trainers Michael „Inge“ Ingenrieth, nach langen ausführlichen, intensiven und sehr freundschaftlichen Gesprächen ist man seiner Bitte nachgekommen und hat in beidseitigem Einvernehmen das Arrangement beim SCR beendet."