Warum ein Ex-Profi-Fußballer in Mittelhessen zu Gast ist

Hüttenberg . Als Spieler ist er für seine Zuverlässigkeit vom Elfmeterpunkt bekannt gewesen und auch über seine Karriere nach der Karriere kann sich Thomas Kastenmaier nicht beklagen. Mit „Kastes Fußballschule“ ist der ehemalige Profi-Fußballer des FC Bayern München und von Borussia Mönchengladbach von Mittwoch bis Samstag im Hüttenberger Ortsteil Reiskirchen zu Gast. 62 Kinder im Alter zwischen sechs und 15 Jahren haben ihr Kommen angekündigt.