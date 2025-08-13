 2025-08-11T11:59:41.423Z

Thomas Kastenmaier (2.v.l.) und sein Trainerteam sind ab Mittwoch in Reiskirchen zu Gast und trainieren 62 Kinder. Auf diesem Bild zu sehen: (v.l.) Arie van Lent, Jörg Dittwar, Bachirou Salou und Martin Schneider. © Thomas Kastenmaier
Warum ein Ex-Profi-Fußballer in Mittelhessen zu Gast ist

Hüttenberg . Als Spieler ist er für seine Zuverlässigkeit vom Elfmeterpunkt bekannt gewesen und auch über seine Karriere nach der Karriere kann sich Thomas Kastenmaier nicht beklagen. Mit „Kastes Fußballschule“ ist der ehemalige Profi-Fußballer des FC Bayern München und von Borussia Mönchengladbach von Mittwoch bis Samstag im Hüttenberger Ortsteil Reiskirchen zu Gast. 62 Kinder im Alter zwischen sechs und 15 Jahren haben ihr Kommen angekündigt.

