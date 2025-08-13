Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Warum ein Ex-Profi-Fußballer in Mittelhessen zu Gast ist
Teaser FUSSBALLSCHULE: +++ Thomas Kastenmaier kommt mit seiner Fußballschule nach Reiskirchen. Welche Trainernamen er dabei hat, was er plant und warum er froh ist, in den 90er-Jahren Profi gewesen zu sein +++
Hüttenberg . Als Spieler ist er für seine Zuverlässigkeit vom Elfmeterpunkt bekannt gewesen und auch über seine Karriere nach der Karriere kann sich Thomas Kastenmaier nicht beklagen. Mit „Kastes Fußballschule“ ist der ehemalige Profi-Fußballer des FC Bayern München und von Borussia Mönchengladbach von Mittwoch bis Samstag im Hüttenberger Ortsteil Reiskirchen zu Gast. 62 Kinder im Alter zwischen sechs und 15 Jahren haben ihr Kommen angekündigt.