Warum drei Teams aus Grevenbroich-Neuss in die Bezirksliga aufsteigen

Wenn es läuft, dann aber richtig: Der Fußballkreis Grevenbroich-Neuss darf sich am Saisonende 2025/26 über gleich drei Mannschaften freuen, die den Sprung in die Bezirksliga schaffen. Der Aufstiegsplan des Fußballverbands Niederrhein (FVN) meint es in diesem Jahr besonders gut mit der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss.
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Normalerweise steigt aus Grevenbroich-Neuss nur gesichert der Meister der Kreisliga A in die Bezirksliga auf. Das ist in vielen Kreisen ähnlich. Im jährlichen Wechsel erhalten die Kreise einen zusätzlichen Aufsteiger, sodass 2025/26 gesichert such der Vizemeister der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss in die Bezirksliga Niederrhein aufsteigen darf. Das wurde im sogenannten Fünf-Jahres-Plan durch die "Tagung der Spielleitenden Stellen am 3./4. Februar 2024 beschlossen", heißt es vom Verband.
Damit aber nicht genug: In diesem Plan werden auch bis zu vier zusätzliche Aufsteiger erfasst, sollten verschiedene Fälle eintreten - oder eben nicht. 18 A-Ligisten gehen in jedem Fall hoch, plus vier sind möglich, entsprechend sind insgesamt 22 Bezirksliga-Aufsteiger im Rahmen des Möglichen. Der Fußballkreis Grevenbroich-Neuss ist 2025/26 der erste Kreis, der begünstigt würde bzw. wird! Denn in den Auf- und Abstiegsszenarien sieht der Fußballverband Niederrhein den Fall von 18+0 gar nicht vor, entsprechend wird auch der Tabellendritte den Sprung in die Bezirksliga schaffen (siehe unten). Das war bereits im vergangenen Jahr der Fall, als schon zum Saisonstart klar war, dass zwei Klubs aus Wuppertal-Niederberg aufsteigen werden.
In der fortgeschrittenen Saison ist das vor allem für Tabellenführer Germania Grefrath (48 Punkte) eine gute Aussicht, denn der Primus hat auf Rang vier schon neun Punkte Vorsprung. Neben Grefrath kämpfen noch die Sportfreunde Vorst (41), die DJK Novesia Neuss (40), der VfR Büttgen (39) und der BV Wevelinghoven (37) um die Bezirksliga.
Kurios: Der FVN sieht in seinem Auf- und Abstiegsplan gar keinen Fall "18+0", also ohne zusätzlichen Aufsteiger, vor. Demnach kann der Fußballkreis Grevenbroich-Neuss mit insgesamt drei Aufstiegsplätzen zur Bezirksliga planen, weil es im Regelwerk nur insgesamt vier Fälle gibt:
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