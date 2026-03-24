 2026-03-13T07:45:35.464Z

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Warum drei Teams aus Grevenbroich-Neuss in die Bezirksliga aufsteigen

Kreisliga A Grevenbroich: Der Fußballkreis profitiert in dieser Saison maximal vom vermehrten Aufstieg in die Bezirksliga, denn die Top drei geht geschlossen in die Bezirksliga.

von André Nückel · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
Germania Grefrath um Bozidar Mestrovic (Mitte) steigt wohl in die Bezirksliga auf.
Germania Grefrath um Bozidar Mestrovic (Mitte) steigt wohl in die Bezirksliga auf. – Foto: Olaf Moll

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Wenn es läuft, dann aber richtig: Der Fußballkreis Grevenbroich-Neuss darf sich am Saisonende 2025/26 über gleich drei Mannschaften freuen, die den Sprung in die Bezirksliga schaffen. Der Aufstiegsplan des Fußballverbands Niederrhein (FVN) meint es in diesem Jahr besonders gut mit der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss.

>>> FuPa erklärt: So funktioniert der Aufstieg in die Bezirksliga Niederrhein

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Normalerweise steigt aus Grevenbroich-Neuss nur gesichert der Meister der Kreisliga A in die Bezirksliga auf. Das ist in vielen Kreisen ähnlich. Im jährlichen Wechsel erhalten die Kreise einen zusätzlichen Aufsteiger, sodass 2025/26 gesichert such der Vizemeister der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss in die Bezirksliga Niederrhein aufsteigen darf. Das wurde im sogenannten Fünf-Jahres-Plan durch die "Tagung der Spielleitenden Stellen am 3./4. Februar 2024 beschlossen", heißt es vom Verband.

Sicher sind 19 Aufsteiger in die Bezirksliga, also 18+1

Damit aber nicht genug: In diesem Plan werden auch bis zu vier zusätzliche Aufsteiger erfasst, sollten verschiedene Fälle eintreten - oder eben nicht. 18 A-Ligisten gehen in jedem Fall hoch, plus vier sind möglich, entsprechend sind insgesamt 22 Bezirksliga-Aufsteiger im Rahmen des Möglichen. Der Fußballkreis Grevenbroich-Neuss ist 2025/26 der erste Kreis, der begünstigt würde bzw. wird! Denn in den Auf- und Abstiegsszenarien sieht der Fußballverband Niederrhein den Fall von 18+0 gar nicht vor, entsprechend wird auch der Tabellendritte den Sprung in die Bezirksliga schaffen (siehe unten). Das war bereits im vergangenen Jahr der Fall, als schon zum Saisonstart klar war, dass zwei Klubs aus Wuppertal-Niederberg aufsteigen werden.

Germania Grefrath ist auf Kurs

In der fortgeschrittenen Saison ist das vor allem für Tabellenführer Germania Grefrath (48 Punkte) eine gute Aussicht, denn der Primus hat auf Rang vier schon neun Punkte Vorsprung. Neben Grefrath kämpfen noch die Sportfreunde Vorst (41), die DJK Novesia Neuss (40), der VfR Büttgen (39) und der BV Wevelinghoven (37) um die Bezirksliga.

>>> Zur Tabelle der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Das Zahlenspiel zur Bezirksliga

  • Kein Regionalliga-Absteiger vom Niederrhein => 7 Absteiger aus der Landesliga = 18+4 Aufsteiger aus der Kreisliga A (Grevenbroich-Neuss + Rees-Bocholt + Düsseldorf + Duisburg-Dinslaken-Mülheim)
  • 1 Regionalliga-Absteiger vom Niederrhein => 8 Absteiger aus der Landesliga = 18+3 Aufsteiger aus der Kreisliga A (Grevenbroich-Neuss + Rees-Bocholt + Düsseldorf)
  • 2 Regionalliga-Absteiger vom Niederrhein => 9 Absteiger aus der Landesliga = 18+2 Aufsteiger aus der Kreisliga A (Grevenbroich-Neuss + Rees-Bocholt)
  • 3 oder 4 Regionalliga-Absteiger vom Niederrhein (vier Absteiger sind schon ausgeschlossen) => 10 Absteiger aus der Landesliga = 18+1 Aufsteiger aus der Kreisliga A (Grevenbroich-Neuss)

Kurios: Der FVN sieht in seinem Auf- und Abstiegsplan gar keinen Fall "18+0", also ohne zusätzlichen Aufsteiger, vor. Demnach kann der Fußballkreis Grevenbroich-Neuss mit insgesamt drei Aufstiegsplätzen zur Bezirksliga planen, weil es im Regelwerk nur insgesamt vier Fälle gibt:

Die vier möglichen Fälle der Bezirksliga.
Die vier möglichen Fälle der Bezirksliga. – Foto: Screenshot

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