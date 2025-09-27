Warum Dietmar Hirsch trotz drei Punkten nicht vollends zufrieden ist

Viel breiter kann die Brust beim MSV Duisburg derzeit kaum noch werden. Im achten Spiel der Saison holten die Zebras den siebten Sieg und bauten dadurch den Vorsprung in der Tabelle der 3. Liga weiter aus. Im Heimspiel setzten sich die Duisburger nach zwischenzeitlichem Rückstand mit 2:1 gegen den FC Ingolstadt durch. Da zeitgleich der 1. FC Saarbrücken über ein Remis gegen Wiesbaden nicht hinauskam, hat der Aufsteiger aus dem Ruhrpott nun fünf Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger. In der Englischen Woche kommt es am Dienstag zum direkten Duell zwischen Saarbrücken und dem MSV.

Sabrina Wittmann: "Glückwunsch zum Sieg. Wir haben sehr gut angefangen und im Spiel viel Kontrolle gehabt. Um die 30. Minute ist es etwas gekippt, wir gehen aber 0:0 in die Halbzeit. Durchaus glücklich gehen wir durch einen gut ausgespielten Konter in Führung. Die Euphorie konnten wir nicht behalten und kassieren das 1:1. Vom 2:1 haben wir uns nicht mehr erholt."

Dietmar Hirsch: "In den ersten 20 Minuten war es offen. In Summe hatten wir acht gute Chancen. So ein Spiel darfst du nicht verlieren und auch nicht unentschieden spielen. Bis zur Pause hatten wir schon vier Großchancen, da müssen wir schon mit zwei Toren führen. Wir konnten wieder gut wechseln und dir richtigen Impulse setzen. Mir hat nicht gut gefallen, dass wir nach dem 2:1 zu tief gestanden sind. Da hätte ich mir gewünscht, dass wir aus dem Havelse-Spiel mehr gelernt hätten. In Summe haben wir hochverdient gewonnen. Es war ein guter Start für die nächste Englische Woche und wir fahren jetzt mit breiter Brust nach Saarbrücken."

So spielten die Mannschaften

MSV Duisburg – FC Ingolstadt 04 2:1

MSV Duisburg: Maximilian Braune, Tobias Fleckstein, Joshua Bitter (88. Thilo Töpken), Alexander Hahn, Can Coskun, Mert Göckan (57. Patrick Sussek), Rasim Bulic, Conor Noß, Christian Viet (73. Steffen Meuer), Jan-Simon Symalla (87. Jesse Tugbenyo), Florian Krüger (72. Tim Heike) - Trainer: Dietmar Hirsch

FC Ingolstadt 04: Markus Ponath, Marcel Costly (87. Julian Kügel), Simon Lorenz, Linus Rosenlöcher (70. Davide Sekulovic), Jonas Scholz, Yannick Deichmann, Lukas Fröde, Max Besuschkow (70. Max Plath), Mads Borchers (46. Frederik Christensen), Yann Sturm (64. Gustav Christensen), Frederik Carlsen - Trainer: Sabrina Wittmann

Schiedsrichter: Felix Bickel (Vorsfelde) - Zuschauer: 20170

Tore: 0:1 Davide Sekulovic (72.), 1:1 Patrick Sussek (77.), 2:1 Alexander Hahn (84.)