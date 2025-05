Warum Dietmar Hirsch sich auf den letzten Vorhang freut

Es wird der letzte Akt im "Betriebsunfall Regionalliga West" für den MSV Duisburg sein. Am Samstag heißt es ab 14 Uhr noch einmal 90 Minuten alles geben, um drei Punkte mit auf die Heimfahrt zu nehmen. Gegen 16 Uhr sollte das Kapitel dann - auch zur Freude von Coach Dietmar Hirsch - abgeschlossen sein. "Wir haben in dieser Saison viele negative Dinge in der Regionalliga erleben müssen, daher schauen wir jetzt nach vorn und freuen uns auf die 3. Liga", sagt der 53-Jährige und hat dabei wohl vor allem die Rückzüge von Türkspor Dortmund und des KFC Uerdingen im Hinterkopf, zudem auch die Posse um den 1. FC Düren, der mit einer Casting-Truppe nach Eröffnung eines Insolvenzverfahrens die Saison immerhin zu Ende bringen konnte, auch wenn der sportliche Wettbewerb kaum noch gegeben war.

Doch das alles gehört bald der Vergangenheit an. Die im vergangenen Sommer entfachte Aufbruchstimmung weht weiter durch das Wedaustadion. Rekorde hat der Verein mit seinen Fans in dieser Saison aufgestellt und dabei bundesweit für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Fans, Verein und Sponsoren sind wieder enger zusammengerückt und ein neues Wir-Gefühl ist entstanden. Mit der direkten Rückkehr in die 3. Liga hat komplett neu zusammengestellte Mannschaft das Saisonziel erfüllt und wird im Kern auch so in der kommenden Spielzeit zusammenbleiben. Mit ein paar gezielten Verstärkungen wollen die Verantwortlichen das Team konkurrenzfähig machen und das mittelfristige Ziel - Rückkehr in die 2. Bundesliga - Stück für Stück verwirklichen. Der erste Schritt ist gemacht.