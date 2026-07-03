Warum Dietmar Hirsch für Viktoria Buchholz nur lobende Worte hat Das Gastspiel des MSV Duisburg bei Viktoria Buchholz war ein Fußballfest. Warum Coach Dietmar Hirsch voll des Lobes ist. von Marcel Eichholz · Heute, 10:45 Uhr · 0 Leser

Für dieses Einsteigen gegen Florian Krüger gab es Strafstoß. – Foto: Marcel Eichholz

Viktoria Buchholz wird in diesem Jahr 120 Jahre alt. Der Traditionsverein aus dem Duisburger Süden hatte den MSV Duisburg zur großen Geburtstagsparty geladen - und die Zebras kamen gerne. 1.906 Zuschauer sahen ein interessantes Testspiel im ausverkaufen Stadion und kamen dabei in den Genuss von gleich 21 Toren. Warum MSV-Coach Dietmar Hirsch für den Gastgeber nur lobende Worte fand und wieso er einen flammenden Appell an die Schiedsrichterzunft schickte.

Sportliche Aussagekraft hatte das Testspiel der Zebras bei Viktoria Buchholz nicht. Am Ende gab es einen verdienten 21:0-Kantersieg, in dem sich die Spieler zeigen konnten. Einen positiven Eindruck hinterließen vor allem die Zugänge Max Besuschkow und Peter Remmert. Letzterer war mit vier Treffern der erfolgreichste Schütze der Meidericher. "Alles super", fasste Hirsch den Auftritt seiner Elf zusammen und verwies auf das Wesentliche solcher Partien: "Die Jungs waren sehr Fan-nah, haben viele Autogramme gegeben und Selfies gemacht. Es hat einfach Spaß gemacht." >>> So hat sich Zugang Max Besuschkow geschlagen Ein paar Worte zu den 90 Minuten auf dem Rasen ließ er sich aber doch entlocken. "Wir sind schnell ins Rollen gekommen. In der zweiten Halbzeit war es dann noch ein bisschen klarer. Ich glaube, wir können in der ersten Halbzeit schon mehr Tore erzielen. Da waren vielleicht - bei allem Respekt vor den Spielern, die in der zweiten Halbzeit gespielt haben - beim Gegner vielleicht die etwas Besseren auf dem Platz", führte er aus. Der Buchholzer Mix aus erster, zweiter, dritter und vierter Mannschaft versuchte, mitzuhalten, hatte letztlich der individuellen Klasse der Gäste aber wenig entgegenzusetzen.

"Besser kann die Saison gar nicht starten" Lobende Worte für die Gastgeber gab es vom Drittliga-Coach für den Auftritt trotzdem: "Ich muss den Hut vor ihnen ziehen. Sie waren zwar deutlich unterlegen, aber sie haben gezeigt, dass sie Fußball spielen wollen. Es war zu keinem Zeitpunkt unfair, es gab keinen übermäßig harten Einsatz. Es war sehr, sehr fair. Es war für uns angenehm, dass sie die Bälle nicht nur weggebolzt haben, sondern spielen wollte."

Für dieses Einsteigen gegen Florian Krüger gab es Strafstoß. – Foto: Marcel Eichholz