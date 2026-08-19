Warum Dietmar Hirsch beim Personal die Qual der Wahl hat

Im Angriff hat derweil Peter Remmert noch keinen Einsatz zu verzeichnen. Das Angebot in der Offensive ist für Trainer Dietmar Hirsch so vielfältig, dass die 21-jährige Leihgabe vom Bundesligisten Schalke 04 in den ersten beiden Partien nicht für das Spieltagsaufgebot nominiert wurde. Der gebürtige Vechtaer gilt als hochveranlagt, in Duisburg muss er aber noch auf seine Chance warten. In der vergangenen Woche hatte er aber auch noch einen Schlag auf den Knöchel abbekommen.

Überraschend wenig Einsatzzeit hat bisher auch Max Besuschkow bekommen. Der 29-jährige Mittelfeldspieler kam im Sommer vom FC Ingolstadt zu den Zebras und gilt als einer der Top-Spieler der Liga auf seiner Position. An Rasim Bulic und Christian Viet gab es jedoch für ihn noch kein Vorbeikommen. Bei den Siegen gegen Meppen und Verl kam er immerhin über jeweils eine Viertelstunde zum Einsatz.

Auch wenn erst zwei von 38 Spielen ausgetragen wurden, zeigt sich schon, dass der Kader des MSV Duisburg über ein enormes Potenzial verfügt. Und egal wie Hirsch sich in den kommenden Spielen entscheidet, es dürfte richtig sein.