Warum diesem Klub eine Saison lang Tristesse droht

– Foto: Volkhard Patten

Weil er das vom Fußballverband Rheinland vorgegebene Schiedsrichtersoll im vierten aufeinanderfolgenden Jahr nicht erfüllt hat, blieb dem SV Neuerburg bereits ein Einsatz beim Kreispokalspiel am vergangenen Wochenende verwehrt: Der etatmäßige Gegner SV Zeltingen-Rachtig II zog kampflos in die zweite Runde ein. Da der C20-Ligist aus dem Wittlicher Stadtteil einen Unparteiischen zu wenig hat, muss die von Nino Fuchs trainierte Herrenmannschaft nach aktuellem Stand außerdem die ganze Saison außer Konkurrenz spielen.

Hoffnung hat Vorsitzender Jürgen Blonski aber, dass dies doch nicht eintritt: „Nach unserer Ansicht haben wir zwei Eisen im Feuer und deshalb gegen die Entscheidung des Verbands Protest eingelegt.“ Die Frist, in der ein Schiedsrichter gemeldet werden muss, sei zwar verstrichen – aber: Der Verein habe mittlerweile einen Anwärter gefunden. „Wir hoffen, dass der Verband wegen der paar Wochen Verzögerung ein Auge zudrückt.“ Es gebe zudem einen Kandidaten, der für den SVN pfeifen würde, so Blonski: „Wir haben jemanden, der sich mit seinem bisherigen Verein SV Wittlich überworfen hat. Er wäre frei, muss aber nach den Statuten mindestens zwei Jahre bei einem Verein bleiben. Weil wir ihn bräuchten, würde es doch Sinn machen, dass er für uns tätig ist.“

Aus seiner Sicht wäre es „ein Unding“, wenn das motivierte Team eine ganze Saison nur Pflichtfreundschaftsspiele austragen dürfte.