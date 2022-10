Warum die Viktoria Goch reif für den Titel ist Bezirksligist Viktoria Goch hat alle Lehren aus der vergangenen Saison gezogen. Ein Bilderbuchstart mit Siegen in den ersten neun Spielen ist das Ergebnis. Trainer Daniel Beine will trotzdem noch nicht vom Aufstieg sprechen.

Daniel Beine versucht das, was jeder andere Trainer in seiner Situation wohl auch versuchen würde. Der Coach von Viktoria Goch ist bemüht, den Ball möglichst flach zu halten und greift dabei auch ganz tief in die Fußball-Phrasenkiste.

Phrasenmäher als Understatement

„Wir schauen nur von Spiel zu Spiel. Mit dem Thema Meisterschaft beschäftigen wir uns noch nicht“, sagt Beine. Doch dem Trainer gehen beim Thema so langsam die Argumente aus angesichts des Auftretens seiner Mannschaft in der Gruppe vier der Bezirksliga. Die Viktoria hat ihre bisherigen neun Partien gewonnen. Und sie hat erst am vergangenen Sonntag beim 4:2-Sieg beim SV Straelen II, bei dem sie in den zweiten 45 Minuten mit imponierender Leistung einen 0:2-Rückstand gedreht hat, eindrucksvoll unterstrichen, dass sie im Gegensatz zur vergangenen Saison reif für die Meisterschaft zu sein scheint.

In der Spielzeit 2020/21 galt die Viktoria uneingeschränkt als Titelanwärter Nummer eins. Sie scheiterte da in erster Linie daran, dass sie zu oft dachte, sie könne die Dinge auf dem Platz alleine mit fußballerischen Mitteln lösen. Die Folge war, dass es in schöner Regelmäßigkeit Rückschläge hagelte, weil die Mannschaft im Kollektiv nicht so geschlossen auftrat, wie es etwa der Meister Sportfreunde Broekhuysen tat. „Es wäre mehr für uns möglich gewesen“, sagte Beine im Sommer beim Blick zurück auf die abgelaufene Saison. Die war zwar keine grandiose Enttäuschung, weil das Team immerhin Vizemeister geworden war. Doch sie hatte schonungslos offenbart, was zum großen Wurf gefehlt hatte.

Ein gereifter Auftritt

Die Viktoria hat in jeder Hinsicht die Lehren daraus gezogen. Nicht nur die Verantwortlichen, die bei der Kaderzusammenstellung darauf geachtet haben, Führungsspieler wie den 37-jährigen Abwehrchef Jan-Paul Hahn (TuS Xanten) ins Team zu holen. Auch einige arrivierte Akteure präsentieren sich jetzt anders als in der vergangenen Saison, als die Köpfe bei ihnen zu schnell nach unten gingen, wenn es auf dem Rasen einmal nicht nach Wunsch lief. Die Nagelprobe gab’s am vergangenen Sonntag beim Erfolg beim SV Straelen II nach Zwei-Tore-Rückstand zur Pause. „In der vergangenen Saison hätten wir so ein Spiel noch verloren“, sagt Daniel Beine. Weiterer Pluspunkt sei, so der Gocher Coach, „dass wir einen großen, ausgeglichen besetzten Kader haben und der Konkurrenzkampf deshalb enorm ist“.