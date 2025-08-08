Warum die U23 neuerdings mit Namen auf den Trikots spielt

Wer am vergangenen Samstag das Spiel zwischen Fortuna Düsseldorfs Regionalliga-Mannschaft und Rot-Weiß Oberhausen (1:0) verfolgt hat, dem ist womöglich ein besonderes Detail aufgefallen: Zum ersten Mal in ihrer Geschichte lief die „Zwote“ mit Spielernamen auf den Trikots auf. Und so war unter der „35“ etwa „Benschop“ zu lesen, unter der „12“ stand „Savic“ und unter der „2“ prangte „Brodersen“. Mit diesem Novum legte die U23 dann auch noch den perfekten Heimauftakt im Paul-Janes-Stadion hin und besiegte die Oberhausener knapp.

Grund für die Trikotnamen-Premiere waren die Spieler selbst. Wie unsere Redaktion erfuhr, hatte die Mannschaft zuvor den Wunsch geäußert, nicht nur mit festen Nummern, sondern eben auch mit ihren Namen auf dem Rücken spielen zu dürfen. Der Verein erfüllte ihnen diesen Wunsch und führte damit auch einen über die Jahre stetig vorangeschrittenen Prozess rund um die Spielbekleidung der „Zwoten“ fort. Schließlich lief die U23 vor vielen Jahren noch nicht einmal zwingend im selben Trikotsatz wie die Profis auf.

Auch feste Rückennummern haben sich erst im Laufe der Zeit etabliert. Was vor allem daran lag, dass immer wieder Spieler des Profikaders in die U23 abgestellt und dadurch keine festen Nummern in der „Zwoten“ vergeben wurden. Zwischen den Jahren 2014 und 2018 bestritten die Flingerner sogar fast jede Partie mit den Nummern eins bis elf – egal, wer auf dem Platz stand. Genauso sind auch die fehlenden Namen durch die hohe Personalfluktuation begründet: Es hat lange Zeit schlichtweg wenig Sinn ergeben, sie bei regelmäßigen Personalwechseln auf die Trikots zu drucken.