Warum die U17 von Fortuna Düsseldorf am Wochenende unter Druck steht

Für den Rest geht es in der sogenannten Liga B weiter, zu der im Winter beispielsweise auch der Herbstmeister aus der Niederrheinliga hinzustößt. Für die Fortuna wäre angesichts der starken Vorrundengruppe mit dem amtierenden Meister Borussia Mönchengladbach, dem 1. FC Köln und eben Bayer Leverkusen auch die Qualifikation für die „Liga B“ kein Beinbruch, auch wenn der erfolgsverwöhnte Jahrgang 2009 in den letzten Jahren zeigte, dass er es mit allen Klubs aufnehmen kann. Die kleine Lücke, die in diesem Jahr zu den Topteams zu klaffen scheint, erklärt sich auch mit einem Blick in Richtung des kommenden Gegners. Mit Noah Probst (vor dieser Saison), Andriy Hamzyk, Yehor Koshchyi (beide Sommer 2024), Ole Klaßen und Konstaninos Papadakis (beide Sommer 2023) wechselten in jüngerer Vergangenheit gleich fünf Kicker aus diesem Jahrgang vom Flinger Broich unter das Bayerkreuz. „Das zeigt zum einen, was für ein Spielerpotenzial wir bei uns entwickeln können, zeigt aber auch, dass wir noch nicht in der Lage sind, diese Jungs bei uns zu halten“, sagt Fortunas U17-Trainer Sinisa Suker.

Ganz andere Voraussetzungen

Die Unterschiede zwischen dem Zweitligisten und dem von Bayer gepuderten Champions-League-Teilnehmer verdeutlicht der Fußballlehrer anhand eines simplen Beispiels. „Während wir mit fünf Kleinbussen und acht Offiziellen ins Trainingslager fahren, steigen dort eben 17 Offizielle aus einem großen Bus aus.“ Zuletzt war es Junioren-Nationalspieler Noah Probst, der den Lockrufen aus Leverkusen folgte. Neben ganz anderen finanziellen Möglichkeiten gibt es dort auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, sich mit der U19 in der Youth League, der Champions League für Junioren, auf internationalem Terrain zu zeigen. Dass diese Partien aber keine Garantie für den angestrebten Sprung in den Profibereich sind, gehört allerdings auch zur Wahrheit.

Vor allem in Leverkusen scheint der Sprung für den eigenen Nachwuchs auch aufgrund der hohen Ansprüche inzwischen zu hoch, es sei denn, man ist ein Ausnahmetalent wie Florian Wirtz oder Kai Havertz. Dass Leverkusen keine U23 mehr stellt, verkompliziert den Übergang für den Nachwuchs. Das wiederum ist aber nicht die Sorge von Sinisa Suker. Er freut sich stattdessen auf den Vergleich mit Bayer, „auch wenn uns dort eine schwere Aufgabe erwartet.“