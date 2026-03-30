Warum die TSV Eller 04 einen Abtrünnigen feiert

Die Frage nach dem Spieler des Tages war für Kerim Kara eigentlich gar keine. „Ganz klar Dennis Ordelheide“, sprudelte es aus dem Trainer der TSV Eller 04 heraus. Nicht nur aufgrund seiner drei Tore machte „Ordel“ beim 4:1-Erfolg im Topspiel über Sparta Bilk mächtig Eindruck. „Auch spielerisch war es genial, was er heute gezeigt hat“, adelte Kara seinen Angreifer.
Die Anhänger aus Eller dürften Ordelheides Gala auch mit einer Portion Wehmut verfolgt haben. Denn so wie es aussieht, bricht der 31-Jährige seine Zelte an der Vennhauser Allee nach dieser ab. Seit Wochen wird der frühere Oberliga-Kicker mit diversen A-Kreisligisten aus der Stadt in Verbindung gebracht. Dass Ordelheides Wechselabsichten aber nichts mit Groll auf seinen aktuellen Verein zu tun haben, wurde am Sonntag auf der Platzanlage des FC Tannnenhof sichtbar. „Dennis tut alles dafür, dass wir unser Ziel, den Aufstieg, erreichen. Wir pflegen ein super Verhältnis und sind regelmäßig im Austausch. Klar ist aber, dass er den höheren Aufwand in der Landesliga im Falle eines Aufstiegs nicht mehr betreiben möchte“, gab Kerim Kara Einblicke in die Kaderplanung.
Während in Eller insbesondere Dennis Ordelheide gefeiert wurde, wanderte der Blick aufseiten der deutlich geschlagenen Gäste aus Bilk nach der Partie in Richtung der Schiedsrichterin Sarah Jurke. „Wir waren heute sicherlich schlecht, aber die Leistung der Schiedsrichterin war noch schlechter“, schimpfte Jörn Heimann. Einen Vorwurf wollte der Bilker Trainer der Unparteiischen aber gar nicht machen. „Ich habe mich schon beim Frühstück heute Morgen mit meiner Frau über die Ansetzung unterhalten und mich gewundert. Sie hat im Herrenbereich in dieser Saison in der Kreisliga gepfiffen und wird dann ohne Assistenten zu einem Bezirksliga-Topspiel geschickt. Da sollten sich die Ansetzer vielleicht auch einmal hinterfragen“, motzte Heimann.
Tatsächlich hatte Jurke im Derby einige knifflige Entscheidungen zu treffen. So fiel das 1:0 durch Anas El-Rifai aus abseitsverdächtiger Position (13.). Und vor dem 2:0 wertete die Spielleiterin das körperliche Einsteigen von Ordelheide gegen Timo Brettschneider zugunsten des Angreifers (22.). „In Summe waren es dann doch zu viele Entscheidungen gegen uns“, meinte Heimann, der kurz vor der Pause nach Handspiel von Jan-Eric Heydn auch vergeblich auf einen Elfmeterpfiff hoffte.
Zur Wahrheit gehörte aber auch, dass Eller an diesem Tag die bessere Mannschaft war, weil die Platzherren ihr Umschaltspiel über die flinken Fabian Stutz, Anas El-Rifai und Takumi Miyata gut auf den Platz brachten und im zweiten Abschnitt mit der komfortablen Führung im Rücken auch geschickt verteidigten. „Wir haben am Mittwoch beim ASV Mettmann schon das nächste Kracherspiel vor der Brust. Da ist es, glaube ich, legitim, wenn wir auch einmal nur dasErgebnis verwalten und Kräfte sparen“, verteidigte Kara den sparsameren Modus im zweiten Abschnitt. Doch auch diese Übung meisterte Eller mit Bravour. Allzu viel ließ die Heimelf nicht mehr zu, weil sich jeder in den Dienst der Mannschaft stellte und sich nicht zu schade war, unbequeme Wege nach hinten zu machen.
„Ich denke, dass der Sieg auch in dieser Höhe verdient war“, sagte Kara, der viel lieber die Leistung seiner Mannschaft als die der Schiedsrichterin gewürdigt haben wollte. „Es war nicht sie, die vier Tore geschossen hat. Die haben wir erzielt.“