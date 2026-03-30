Warum die TSV Eller 04 einen Abtrünnigen feiert Dennis Ordelheide wird die TSV Eller 04 wohl nach der Saison verlassen. Doch vorher will er seinen Verein noch in die Landesliga schießen. Beim 4:1 gegen Sparta Bilk zeigte er mit drei Toren, warum er einst in der Oberliga spielte. von Marcus Giesenfeld · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Dennis Ordelheide hat einen Dreierpack erzielt. – Foto: Design

Die Frage nach dem Spieler des Tages war für Kerim Kara eigentlich gar keine. „Ganz klar Dennis Ordelheide“, sprudelte es aus dem Trainer der TSV Eller 04 heraus. Nicht nur aufgrund seiner drei Tore machte „Ordel“ beim 4:1-Erfolg im Topspiel über Sparta Bilk mächtig Eindruck. „Auch spielerisch war es genial, was er heute gezeigt hat“, adelte Kara seinen Angreifer.

Die Anhänger aus Eller dürften Ordelheides Gala auch mit einer Portion Wehmut verfolgt haben. Denn so wie es aussieht, bricht der 31-Jährige seine Zelte an der Vennhauser Allee nach dieser ab. Seit Wochen wird der frühere Oberliga-Kicker mit diversen A-Kreisligisten aus der Stadt in Verbindung gebracht. Dass Ordelheides Wechselabsichten aber nichts mit Groll auf seinen aktuellen Verein zu tun haben, wurde am Sonntag auf der Platzanlage des FC Tannnenhof sichtbar. „Dennis tut alles dafür, dass wir unser Ziel, den Aufstieg, erreichen. Wir pflegen ein super Verhältnis und sind regelmäßig im Austausch. Klar ist aber, dass er den höheren Aufwand in der Landesliga im Falle eines Aufstiegs nicht mehr betreiben möchte“, gab Kerim Kara Einblicke in die Kaderplanung. Schiedsrichterin in der Diskussion Während in Eller insbesondere Dennis Ordelheide gefeiert wurde, wanderte der Blick aufseiten der deutlich geschlagenen Gäste aus Bilk nach der Partie in Richtung der Schiedsrichterin Sarah Jurke. „Wir waren heute sicherlich schlecht, aber die Leistung der Schiedsrichterin war noch schlechter“, schimpfte Jörn Heimann. Einen Vorwurf wollte der Bilker Trainer der Unparteiischen aber gar nicht machen. „Ich habe mich schon beim Frühstück heute Morgen mit meiner Frau über die Ansetzung unterhalten und mich gewundert. Sie hat im Herrenbereich in dieser Saison in der Kreisliga gepfiffen und wird dann ohne Assistenten zu einem Bezirksliga-Topspiel geschickt. Da sollten sich die Ansetzer vielleicht auch einmal hinterfragen“, motzte Heimann.