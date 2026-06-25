Warum die Transferphase für die DJK Gnadental so schwierig war

In Luca Busch Garcia (20) kommt ein weiterer Stürmer, der vorige Saison bei der Holzheimer SG begann, dann aber zum Oberliga-Konkurrenten Monheim wechselte. Besonders stolz ist Sebastian Michalsky, dass sich in Gestalt von Leon Sauer (18) und Noah Winkler (19) zwei Talente aus der starken A-Jugend des SV Bedburdyck/Gierath für die DJK entschieden haben. „Es ist nicht übertrieben, bei dieser Mannschaft von einer goldenen Generation zu sprechen“, meint der DJK-Coach. Während Sauer alle Positionen im Mittelfeld bekleiden kann, soll Winkler helfen, die Lücke zu schließen, die durch das Karriereende von Stephan Wanneck in der Innenverteidigung entstanden ist. Diese Rolle fällt auch dem Japaner Yoshihiro Takemura (22) zu, der vom Landesligisten SC Kapellen kommt.

Weitere Verstärkung fürs Mittelfeld stellt Abel Calenus dar, der in seiner ersten Seniorensaison beim 1. FC Mönchengladbach in der Bezirksliga 30 Spiele absolvierte und dabei fünf Tore und zwei Assists erzielte. Für frischen Wind haben die Gnadentaler auch bei den Torhütern gesorgt. Stammkeeper Nico Bayer bekommt Konkurrenz durch Ilhan Rahmanovic (19) vom KFC Uerdingen und Timon Rehmer (19) vom FC Büderich. Damit umfasst der Gnadentaler Kader nun 21 Feldspieler und drei Torhüter. Ein bis zwei Planstellen hat Michalsky aber bewusst noch offengehalten. Schließlich ist es gut möglich, dass sich in der Vorbereitung, noch der eine oder andere Kicker am Nixhütter Weg vorstellt, der ins Gnadentaler Beuteschema passt.

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