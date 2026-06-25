Warum die Transferphase für die DJK Gnadental so schwierig war

Auch wenn es nach der Hinrunde anders aussah, wirklich zittern mussten Verantwortliche und Spieler der DJK Gnadental nicht um den Klassenverbleib in der ersten Saison der Vereinsgeschichte in der Landesliga. Nachdem Trainer Sebastian Michalsky und seine Mitstreiter die richtigen Schlüsse aus der ersten Saisonhälfte gezogen und personell wichtige Nachbesserungen vorgenommen hatten, war ein deutlicher Aufwärtstrend zu erkennen, der unter dem Strich auf dem siebten Tabellenplatz endete. Dabei holte die DJK acht Punkte mehr als in der Hinrunde.
„Natürlich bin ich stolz, dass wir nach unserer ersten Saison den siebten Platz belegen. Da ist schon eine gute Entwicklung zu erkennen. Aber das darf nicht den Blick dafür verstellen, dass wir letztlich auch nur fünf Punkte vor einem direkten Abstiegsplatz gestanden haben“, erklärt DJK-Coach Michalsky. Dass sich seine Mannschaft so schwergetan hat in der neuen Spielklasse, lag aus seiner Sicht auch daran, dass die Mischung in der Kadersetzung nicht gepasst hat. Und in der Tat dominierten Erfahrung und Routine vor jugendlichem Elan und Entwicklungspotenzial.
Dementsprechend haben die Gnadentaler im aktuellen Transferfenster nun den Weg eingeschlagen, den Kader zu verjüngen und ihn so fit für die Zukunft zu machen. „In unserer bedrohlichen Lage im Winter haben wir bewusst Spieler geholt, die uns direkt weitergeholfen haben. Jetzt haben wir mehr auf das Thema Potenzial geachtet, auch weil wir mehr Zeit haben, die Jungs zu entwickeln“, erklärt Sebastian Michalsky. Doch so einig sich die sportlich Verantwortlichen nach der Saisonanalyse über diesen Weg waren, so schwer war er umzusetzen. Während die Gespräche mit den Spielern, die gehalten werden sollten, angesichts der starken Rückrunde in den meisten Fällen schnell zu einem guten Ende geführt werden konnten (auch Ex-Profi Ibrahima Traoré hängt noch eine Saison dran), entwickelten sich die Verhandlungen mit potenziellen Zugängen zu einer echten Geduldsprobe.
„Das war ein schwieriges Sommertransferfenster. Viele der Spieler wollen sich bis zum Schluss alles offenhalten und lassen sich extrem lange Zeit mit ihrer Entscheidung“, erklärt Sebastian Michalsky und ergänzt: „Ich habe mit vielen Trainerkollegen gesprochen, die diese Entwicklung auch beobachten. Früher war in der Regel im März alles klar, heute wird bis zum letzten Spieltag gewartet.“ Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass der DJK-Coach sagt, dass er „mit dem Transferfenster nicht vollends zufrieden ist“, dennoch ist er glücklich über das Potenzial, das die bisherigen Zugänge seinem Kader verleihen. Als „Königstransfer“ bezeichnet Michalsky Luis Ortmann, der mit 24 Jahren zwar noch recht jung ist, aber schon viel im Fußball gesehen hat. Der Stürmer kommt aus Ostwestfalen, wo er sogar für den SV Lippstadt schon mal in der Regionalliga kickte, doch wegen der Arbeit verschlug es ihn nach Düsseldorf. In der abgelaufenen Saison stieg er mit dem VfB Hilden in die Regionalliga auf, spielte aber nicht viel und ließ sich nun von einem Neustart in Neuss überzeugen.
In Luca Busch Garcia (20) kommt ein weiterer Stürmer, der vorige Saison bei der Holzheimer SG begann, dann aber zum Oberliga-Konkurrenten Monheim wechselte. Besonders stolz ist Sebastian Michalsky, dass sich in Gestalt von Leon Sauer (18) und Noah Winkler (19) zwei Talente aus der starken A-Jugend des SV Bedburdyck/Gierath für die DJK entschieden haben. „Es ist nicht übertrieben, bei dieser Mannschaft von einer goldenen Generation zu sprechen“, meint der DJK-Coach. Während Sauer alle Positionen im Mittelfeld bekleiden kann, soll Winkler helfen, die Lücke zu schließen, die durch das Karriereende von Stephan Wanneck in der Innenverteidigung entstanden ist. Diese Rolle fällt auch dem Japaner Yoshihiro Takemura (22) zu, der vom Landesligisten SC Kapellen kommt.
Weitere Verstärkung fürs Mittelfeld stellt Abel Calenus dar, der in seiner ersten Seniorensaison beim 1. FC Mönchengladbach in der Bezirksliga 30 Spiele absolvierte und dabei fünf Tore und zwei Assists erzielte. Für frischen Wind haben die Gnadentaler auch bei den Torhütern gesorgt. Stammkeeper Nico Bayer bekommt Konkurrenz durch Ilhan Rahmanovic (19) vom KFC Uerdingen und Timon Rehmer (19) vom FC Büderich. Damit umfasst der Gnadentaler Kader nun 21 Feldspieler und drei Torhüter. Ein bis zwei Planstellen hat Michalsky aber bewusst noch offengehalten. Schließlich ist es gut möglich, dass sich in der Vorbereitung, noch der eine oder andere Kicker am Nixhütter Weg vorstellt, der ins Gnadentaler Beuteschema passt.
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