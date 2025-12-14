Warum die Südstädter schon so früh mit ihrem Trainer verlängern

Der Verein hielt auch trotz der 0:4-Niederlage am vergangenen Sonntag beim TV Kalkum an der Entscheidung fest, den Vertrag in dieser Woche auszuweiten, was für Vertrauen in das Trainerteam spricht. „Dass die Vereinsführung so früh in der Saison die Verlängerung angeboten hat, war auch für mich überraschend. Für mich war aber direkt klar, dass ich unterschreibe. Ich fühle mich hier pudelwohl und arbeite sehr gerne mit dieser Mannschaft zusammen“, erklärte Niebel auf Nachfrage unserer Redaktion. In der zweiten Bezirksliga-Saison nach dem Aufstieg stehen die Südstädter einen Spieltag vor der Winterpause auf dem neunten Tabellenplatz, mit bereits zehn Punkten Abstand auf den Relegationsrang.

„Wir wollten ein Statement setzen, auch nach der Niederlage, um unser Vertrauen in das Trainerteam zu zeigen. Zudem wollten wir auch so früh verlängern, um im Januar mit der Kaderplanung für die kommende Saison zu starten“, berichtet Süds Sportdirektor Murat Köktürk. Dass Christian Niebel Trainer in Neuenhausen wurde, war ein Glücksfall, beschreibt es Köktürk. Nachdem sein Vorgänger Botan Melik zum Oberligisten KFC Uerdingen gewechselt war, brauchten die Südstädter eine schnelle Lösung. „Ein alter Mitspieler von mir hat mich damals auf Chris aufmerksam gemacht. Dann haben wir uns sehr schnell für ihn entschieden. Er hat in der kurzen Zeit sehr gute Arbeit gemacht und die Disziplin zurück in die Mannschaft geholt“, findet Köktürk lobende Worte.