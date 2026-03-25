Warum die Sportfreunde Gerresheim dem WSV & Velbert die Daumen drücken

Die Sportfreunde Gerresheim dürfen hoffen. – Foto: Michael Heinz Kelleners

Die Sportfreunde Gerresheim haben als Tabellenzweiter der Kreisliga A Düsseldorf sieben Punkte Rückstand auf den SC Unterbach und neun Punkte Vorsprung auf Türkgücü Ratingen. Damit ist die Vizemeisterschaft zum aktuellen Zeitpunkt wahrscheinlich - aber auch der Aufstiegstraum lebt noch. dafür braucht Gerresheim Schützenhilfe aus der Regionalliga West - und von Fortuna Düsseldorf.

Am Niederrhein steigen 18 Mannschaften direkt aus der Kreisliga A in die Bezirksliga auf, vier weitere Aufsteiger sind durch den sogenannten vermehrten Aufstieg möglich. Jährlich können andere Kreise im Wechsel vom zusätzlichen Aufstieg profitieren, entscheidend dabei ist auch die Reihenfolge der Begünstigung. 2025/26 liegt der Fußballkreis Düsseldorf hinter Grevenbroich-Neuss und Rees-Bocholt auf Rang drei, fast keine Chance mehr auf den vermehrten Aufstieg 18+4 hat der Fußballkreis Duisburg-Dinslaken-Mülheim - dazu mehr an dieser Stelle.

Erst wenn der dritte Aufstiegsfall eintreffen würde, dürfen die Sportfreunde Gerresheim jubeln. In Zahlen lässt sich der Aufstieg in die Bezirksliga wie folgt zusammen: