Warum die Sportfreunde Broekhuysen alle Chancen auf den Titel verspielt haben

Rückschlag für die SFB. – Foto: Susanne Schmidt

Das dürfte es für die Sportfreunde Broekhuysen gewesen sein. Der Tabellenzweite verspielte am Freitagabend mit einer 0:1 (0:0)-Niederlage beim Schlusslicht SV Haldern wohl alle Chancen auf den Titelgewinn in der Gruppe vier der Bezirksliga. Zudem sah Dennis Belzek in der Nachspielzeit wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte (90.+2).

„Das Thema Meisterschaft ist durch“, sagte der Broekhuysener Coach Sebastian Clarke. Er hat vielmehr die Sorge, dass die Sportfreunde Platz zwei und die Teilnahme an der Relegation noch verspielen könnten. „Denn die Tams hinter uns punkten im Gegensatz zu uns derzeit konsequent“, so Clarke. Der Kevelaerer SV (gegen TSV Weeze) und die DJK Twisteden (gegen Viktoria Goch II) haben am Sonntag die Chance, mit Heimsiegen bis auf drei Zähler an Rang zwei heranzurücken.

Die Sportfreunde gehen jetzt mit einem Rückstand von fünf Punkten auf Spitzenreiter VfL Rhede, der die SGE Bedburg-Hau parallel durch ein Tor in der Nachspielzeit mit 1:0 bezwang, in die letzten sechs Partien. Zudem hat Rhede im direkten Vergleich die Nase vorn, der bei Punktgleichheit entscheidend ist.

Der Coup gegen den Titelanwärter hilft dem SV Haldern nicht weiter

Der SV Haldern freute sich über den Sieg, den Veit Boßmann mit seinem Tor in der 58. Minute perfekt gemacht hatte. „Die Mannschaft hat hervorragend gearbeitet“, sagte Trainer Christian Böing. Doch für neue Hoffnung im Abstiegskampf sorgte der Coup gegen den Titelanwärter nicht. Das Schlusslicht trennen immer noch acht Punkte vom rettenden Ufer.

Was die Sportfreunde alles vermissen ließen

Die Sportfreunde hatten sich die Niederlage gegen den kämpferisch überzeugenden Gegner in erster Linie selbst zuzuschreiben. Die Mannschaft schlug erst kein Kapital daraus, dass sie fußballerisch klare Vorteile hatte. Sie hätte in Führung gehen müssen. Doch entweder fehlte den Akteuren die letzte Konsequenz im Abschluss oder sie scheiterten am guten Halderner Keeper Nils Schweckhorst.

Die Sportfreunde spielten eine Stunde lang ihren Stiefel noch recht ansehnlich herunter. Nach dem 0:1 ließen sie dann fast alles vermissen, was Teams, die gierig auf einen Titel sind, gemeinhin auszeichnet. Es fehlten Leidenschaft, Siegeswille sowie die Überzeugung, das Spiel drehen zu können. Und Sebastian Clarke blieb so nur die Feststellung: „Wer solche Spiele verliert, braucht nicht an den Titel zu denken.“

SV Haldern: Schweckhorst - Hildenhagen, Seesing, Gissing (22. Meier) - Buhl (46. Krüger, 69. Adamczyk), Middendorf, Gebbing, Heynen, Raab (65. Hermsen) - Bauhaus, Boßmann (89. Isling).

Sportfreunde Broekhuysen: Schaffers - Schmermas, Peun, Lachmann - Hannaleck, Hesen (81. Brock), Thier (65. Ernst), Hünnekens (81. Agirman), Schmitz (86. Belzek) - Horster, van Bühren.