Warum die SGE Bedburg-Hau trotz Aufholjagd bitter gescheitert ist

Nach dem 1:0-Auswärtssieg am vergangenen Sonntag beim TuS Stenern wollte die SGE Bedburg-Hau gegen den direkten Abstiegskonkurrenten TuS Xanten mit einem Heimsieg nachlegen, um sich von der Abstiegszone in der Bezirksliga weiter abzusetzen. Doch daraus wurde nichts, obwohl die Mannschaft von Trainer Bernard Alijaj den 0:1-Halbzeitstand in eine 2:1-Führung drehte. Nach etwas mehr als 90 Minuten stand jedoch eine 2:4-Niederlage zu Buche. Und sie war verdient.
Aber der Reihe nach: Bereits nach acht Minuten hatte Falko Kersten die erste Torchance, doch nach einer Flanke von Tim Helmus verpasste er per Kopf knapp das Xantener Tor. In der Folgezeit war es ein verteiltes Spiel, beide Teams neutralisierten sich. Helmus (18.) hatte die nächste Möglichkeit, aber er wartete zu lange, und sein Schuss wurde noch zur Ecke abgefälscht.
Die SGE Bedburg-Hau erhöhte weiter den Druck auf ihre Gäste und drängte sie in die Defensive. Aber wie es im Fußball so läuft, geht es manchmal genau anders aus. So auch im IGETEC-Sportpark, denn die Xantener nutzten ihre erste Torannäherung zur 1:0-Führung. Eine Hereingabe von der rechten Seite verwandelte Jesse Sticklat (33.) freistehend aus fünf Metern per Kopf.
Etwas später vergab Henrik Schümmer (37.) die große Ausgleichschance, und Theo Panke scheiterte mit seinem Solo an TuS-Torhüter David Vengels.
Nach der Halbzeitpause drückten die Gastgeber aufs Tempo und wurden auch aggressiver. Und dem aufgerückten SGE-Kapitän Henrik Schümmer (51.) gelang der ersehnte Ausgleich. Der SGE-Keeper verhinderte den erneuten Rückstand mit einer starken Parade – genau wie Vengels auf der anderen Seite gegen Helmus großartig parierte. Theo Gerard (55.) erzielte mit einem Kopfball aus kurzer Distanz die 2:1-Führung für die SGE.
Der TuS Xanten gab aber noch nicht auf und kam immer besser zurück ins Spiel. Niklas Puff entschärfte einen gefährlichen Freistoß, war aber dann machtlos, als Gerrit Jenowsky (62.) zum 2:2-Ausgleich abstaubte. Die Gäste kontrollierten nun die Partie, und Gerard leistete sich ein unnötiges Foul an Christopher Kimbakidila im Strafraum. Den fälligen Elfmeter verwandelte Marvin Braun (75.) eiskalt zum 2:3.
Und es kam noch schlimmer für die SGE Bedburg-Hau. Einen Konter verwertete Luan Schreiber nur drei Minuten später zum 2:4-Endstand aus Sicht der Gastgeber, die weiter um den Klassenerhalt bangen müssen.
Nach der Partie sagte SGE-Trainer Bernard Alijaj: „Nach dem Sieg in Stenern wollten wir nachlegen. Aber wir waren zu naiv und haben das Spiel zu einfach aus der Hand gegeben. Wir haben einige große Torchancen vergeben und uns individuelle Fehler geleistet. Es bleibt eng im Tabellenkeller, jedoch sind noch zehn Partien zu absolvieren.“