Warum die SGE Bedburg-Hau trotz Aufholjagd bitter gescheitert ist

Und es kam noch schlimmer für die SGE Bedburg-Hau. Einen Konter verwertete Luan Schreiber nur drei Minuten später zum 2:4-Endstand aus Sicht der Gastgeber, die weiter um den Klassenerhalt bangen müssen.

Nach der Partie sagte SGE-Trainer Bernard Alijaj: „Nach dem Sieg in Stenern wollten wir nachlegen. Aber wir waren zu naiv und haben das Spiel zu einfach aus der Hand gegeben. Wir haben einige große Torchancen vergeben und uns individuelle Fehler geleistet. Es bleibt eng im Tabellenkeller, jedoch sind noch zehn Partien zu absolvieren.“