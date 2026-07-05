Warum die Regionalliga-Reform vorerst nicht kommt

Es bleibt abzuwarten, wann es zur Regionalliga-Reform kommt. – Foto: IMAGO IMAGES

Die Regionalliga-Reform kommt vorerst nicht so, wie es sich die Arbeitsgruppe vorgestellt hatte. Das Ziel war klar: Aus fünf Regionalligen sollten vier werden, damit künftig alle Meister direkt in die 3. Liga aufsteigen können. Doch nach den Abstimmungen in den einzelnen Gruppen gibt es kein einheitliches Bild - und damit auch keine belastbare Grundlage für eine schnelle Umsetzung.

Damit ist die ursprünglich angedachte Reform erst einmal vom Tisch. Nicht endgültig, denn der DFB hat weitere Gespräche angekündigt. Aber der Weg zu einer Änderung bleibt lang. Für eine Reform braucht es Einigkeit - und genau die ist aktuell nicht vorhanden.

Die Arbeitsgruppe Regionalliga-Reform, in der Vertreter der fünf Regionalliga-Gruppen, des DFB und der DFL saßen, hatte Modelle erarbeitet. Am Ende zeigte sich aber, wie schwierig der Interessenausgleich bleibt. Nord, Nordost und West sprachen sich für das Kompass-Modell aus. Bayern positionierte sich klar dagegen. Der Südwesten bevorzugt das Regionenmodell.

Das Regionenmodell geht anders vor. Es würde die Regionalliga West und die Regionalliga Südwest weitgehend bestehen lassen. Aus den Regionalligen Bayern, Nord und Nordost würden zwei Gruppen gebildet. Gerade deshalb ist dieses Modell in Teilen des Nordostens und Nordens schwer vermittelbar, während der Südwesten diesen Ansatz bevorzugt.

Das Kompass-Modell sieht vor, die Regionalligen künftig flexibel nach geografischen Gesichtspunkten und Entfernungen einzuteilen. Die vier Staffeln würden also nicht zwingend dauerhaft den heutigen Verbandsgrenzen folgen. Ziel wäre eine möglichst sinnvolle Verteilung der Vereine, damit vier Regionalligen entstehen und alle vier Meister direkt aufsteigen können.

Bayern hat wiederum eigene Vorschläge eingebracht. Ein Ansatz ist das Zwei-Phasen-Modell. Dabei würden zunächst weiterhin fünf Regionalligen bestehen bleiben. Nach der Hinrunde würden die Top-Teams in einer Meisterrunde vier Aufsteiger deutschlandweit ausspielen. Der Abstieg würde dagegen in den bestehenden fünf Ligen weiter ausgespielt.

Zusätzlich hält Bayern am Gedanken fest, die 3. Liga von 20 auf 22 Mannschaften aufzustocken. Dann könnten fünf Teams aus der Regionalliga aufsteigen und fünf Mannschaften aus der 3. Liga absteigen. Das wäre sportlich die einfachste Lösung, weil alle Meister direkt aufsteigen könnten. Gleichzeitig hätte sie einen hohen Preis: Eine 22er-Liga würde 42 Spieltage bedeuten. Die Belastung für die Drittligisten wäre damit so groß wie in keiner anderen bundesweiten deutschen Profiliga.

Qualifikationssaison 2027/28 kaum noch realistisch

Nach dem ursprünglichen Umsetzungsplan der Arbeitsgruppe sollte die Saison 2027/28 bereits zur Qualifikationsphase für die neuen Gruppen werden. Daraus hätte sich dann die neue Struktur ergeben können. Dass der deutsche Fußball in einem Jahr tatsächlich in eine solche Qualifikationssaison startet, erscheint nach dem aktuellen Stand kaum noch realistisch.

Das Problem bleibt damit bestehen. Derzeit gibt es fünf Regionalligen, aber nur vier Aufstiegsplätze zur 3. Liga. Die Regionalliga West und die Regionalliga Südwest haben feste direkte Aufstiegsplätze. Der dritte direkte Aufsteiger rotiert zwischen Nord, Nordost und Bayern, die übrigen beiden Meister spielen den vierten Aufsteiger in Entscheidungsspielen aus. Genau dieses System soll seit Jahren reformiert werden, weil nicht jeder Meister automatisch aufsteigen kann.

Die jüngsten Abstimmungen zeigen aber erneut, warum das Thema so schwierig ist. Alle Seiten können sich schnell darauf einigen, dass Meister aufsteigen sollen. Sobald es aber um die konkrete Struktur geht, verteidigt jede Region ihre Interessen. Der Westen kann mit dem Kompass-Modell leben. Bayern will mehr Optionen. Der Südwesten möchte seine Struktur möglichst erhalten. Nord und Nordost wollen verhindern, dass ihre gewachsenen Ligen zerschnitten werden.

So bleibt die Reform in der Schwebe. Die Arbeit der Reformgruppe war damit nicht wertlos, denn sie hat die Modelle und Konfliktlinien klarer gemacht. Für eine schnelle Lösung reicht das aber nicht. Der nächste Anlauf wird kommen müssen - mit der alten Kernfrage: Wer ist bereit, für eine gerechtere Aufstiegsregel wirklich etwas abzugeben?