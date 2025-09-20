Warum die Partie Breberen gegen Selfkant abgesetzt wurde

Das Pokalderby zwischen den A-Ligisten SV Breberen und SC Selfkant ist am Mittwoch abgesetzt worden. Grund: In der ersten Runde hatte Bezirksligist Germania Hilfarth bei Breberen eigentlich 4:1 gewonnen. Gegen die Wertung legte der SV aber Einspruch ein, berief sich dabei auf Paragraf 32 der Spielordnung des Westdeutschen-Fußball-Verbands.

Mit dieser Begründung legte Breberen Protest ein. Diesem gab das Kreissportgericht Heinsberg auch Recht, wertete die Partie für Breberen. Dagegen hat nun aber seinerseits Hilfarth beim Bezirkssportgericht Revision eingelegt, wie auf Nachfrage unserer Redaktion Germanias Vorsitzender René Reinartz bestätigt: „Ja, das haben wir getan. Und wir würden auch noch viel weitergehen – notfalls bis zum DFB-Bundesgericht in Frankfurt. Das ziehen wir jetzt durch. Wir finden es grotesk, dass wegen so etwas ein Spiel umgewertet wird. Zumal grundsätzlich ein Foto dieses Spielers auch vorliegt. Das lassen wir uns daher nicht gefallen.“

Der schreibt vor, dass ein Spieler nur dann für eine Partie spielberechtigt ist, wenn im Online-Spielbericht auch ein Foto des betreffenden Akteurs hochgeladen worden ist. Genau das war bei Hilfarths in der 88. Minute eingewechseltem Dorentin Kodralija, der normalerweise in Germanias Reserve spielt, vorher nicht erstellt worden.

Stefan Cüster, Vorsitzender des Heinsberger Spielausschusses, kann Hilfarths Ärger nachvollziehen: „Auch ich finde diesen Paragraf 32 recht unglücklich – doch es gibt ihn nun einmal.“ Dabei könne man das Ganze doch ganz einfach lösen: „Es müsste doch technisch möglich sein, dass nur Spieler für eine Partie hochgeladen werden können, für die auch ein Foto vorliegt“, schlägt Cüster vor.

Eine Rolle spiele dabei auch die Vorgeschichte: „Vor einigen Jahren ist mal ein Spiel von uns gegen Breberen abgebrochen worden, weil der damalige Breberener Betreuer unseren damaligen Spieler Joy-Slayd Mickels rassistisch beleidigt hatte. Da hätten wir damals ein Riesenfass aufmachen können, haben es aber ganz klein gehalten – und das ist nun der Dank dafür. Breberen sollte sich in Grund und Boden schämen“, beklagt Reinartz vehement.

In den übrigen Partien der zweiten Runde des Kreispokals sind hingegen die großen Überraschungen erneut ausgeblieben, einige Favoriten taten sich aber gegen klassentiefere Teams schwer. So setzte sich etwa A-Ligist SV Golkrath nur knapp mit 3:2 bei Eintracht Kempen aus der B-Liga durch. Kempen war aber auch erst in der Vorsaison aus dem Kreisoberhaus abgestiegen. Die Gäste-Führung durch Robin Demming (27. Minute) egalisierte Sascha Hochgreef in der 41. Minute. Erneut Robin Demming und Jannik Karaskiwiecz machten bis zur 90. Minute ein 3:1 für Golkrath daraus, ehe Tim Nicolas Schäfers in der Nachspielzeit noch auf 2:3 verkürzte.

In die Verlängerung musste der SV Brachelen bei der zwei Klassen tiefer spielenden SG Übach-Boscheln. Dreimal war der A-Ligist in Front gegangen, doch in der 78. Minute glich Übach zum 3:3 aus, womit es in die Verlängerung ging. Das entscheidende Tor erzielte schließlich Ron van Kessel mit seinem 4:3 für die Gäste in der 107. Minute.

Die Pflichtaufgabe erfüllt hat Landesligist Sportfreunde Uevekoven durch einen 2:0-Erfolg bei Germania Kückhoven (B-Liga). Nach einer Viertelstunde erzielte Robin Eckers das 1:0 für Uevekoven. Es war eine knappe Stunde verstrichen, als Marcio da Silva mit seinem Treffer zum 2:0 für die Vorentscheidung sorgte. Seiner Favoritenrolle nicht gerecht wurde dahingegen Grün-Weiß Karken (A-Liga) beim B-Ligisten Rot-Weiß Braunsrath, denn nach einer hektischen Partie mit zahlreichen Karten auf beiden Seiten unterlag Karken im Elfmeterschießen mit 8:10.

Doch es gab auch erwartbar deutliche Resultate wie das 6:2 des Bezirksligisten SC 09 Erkelenz bei Concordia Haaren (B-Liga). Zur Pause hieß es noch 0:0, ehe Metehan Baris Bay (59.) und Cemil Sensoy (62.) auf 2:0 für Erkelenz stellten. Doch Leon Tholen verkürzte kurz darauf auf 1:2, wobei es bis zur 82. Minute blieb. Doch dann machte Mats Kleinen mit dem 3:1 alles klar. In der Folge trafen noch Timon Grondowski, Sinan Kapar und Marcel Nickels für den SC 09, die das Ergebnis hochschraubten. Den zweiten Haarener Treffer hatte zum zwischenzeitlichen 2:4 wiederum Leon Tholen markiert.

Nichts anbrennen ließ auch Germania Teveren. Der Landesligist setzte sich sicher mit 5:0 beim SV Roland Millich (A-Liga) durch. Durch Tore von Ayoub Ougandou, David Schmitz und Luis Seferens führten die Gäste bereits nach Halbzeit eins mit 3:0. Nochmals Seferens und Fynn Ellermann machten daraus schließlich ein 5:0.

In einem Duell zweier A-Ligisten machte Dynamo Erkelenz beim 6:0 kurzen Prozess mit dem FSV Geilenkirchen. Nach 45 Minuten war die Partie schon gelaufen, denn da hieß es bereits 4:0 für Dynamo. Neben Doppeltorschütze Marios-Paraskevus Akrivos waren Ron Manfred Elsermann und Norman Post erfolgreich gewesen. Das 5:0 machte anschließend Batin Bozkurt, während der eingewechselte Brendan Schäfer das 6:0 erzielte.

Die restlichen Ergebnisse: SV Waldenrath/Straeten schlug SVG Birgden/Langbroich/Schierwaldenrath mit 1:0. SV Immerath schlägt Borussia Hückelhoven mit 5:2, SV Klinkum gewinnt gegen Ligakonkurrent 1. FC Wassenberg/Orsbeck mit 7:1, SV Niersquelle Kuckum gewinnt beiVfR Granterath 5:0. Außerdem: SVG Aphoven gegen Germania Rurich (1:2), Concordia Birgelen gegen SC Wegberg (1:3) und Germania Bauchem unterlag Union Schafhausen 0:20.