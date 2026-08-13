Warum die Oberliga Niederrhein so spannend wird Die Oberliga Niederrhein verspricht eine besondere Saison. Große Namen, starke Kader, ambitionierte Aufsteiger und eine spezielle Aufstiegsregel bei Fortuna Düsseldorf II machen die Liga extrem reizvoll. von André Nückel · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Der WSV und Schonnebeck haben im Pokal schon gezeigt, wie spannend die Liga sein kann. – Foto: Jochen Classen

Es gibt Spielzeiten, die schon vor dem ersten Anpfiff nach besonderer Spannung riechen. Die neue Saison in der Oberliga Niederrhein gehört dazu. Denn diese Liga bringt alles mit, was den Amateurfußball interessant macht: große Namen, emotionale Standorte, ambitionierte Aufsteiger, enttäuschte Absteiger und Vereine, die längst wieder nach oben wollen.

Im Mittelpunkt steht natürlich der KFC Uerdingen. Der Ex-Bundesligist wurde in der FuPa-Umfrage von den Usern als Top-Favorit auf die Meisterschaft gewählt. Trainer Julian Stöhr hat einen starken Kader, der Verein hat den Aufstieg als Ziel ausgegeben. Nach dem ersten Jahr der Stabilisierung zählt nun nicht mehr nur Entwicklung. Jetzt geht es um Ergebnisse.

Dahinter wird es aber alles andere als ruhig. Wuppertaler SV und SSVg Velbert kommen aus der Regionalliga West zurück und müssen sich nach dem Abstieg neu sortieren. Beide bringen Namen, Erfahrung und Erwartungshaltung mit. Dazu gesellt sich Fortuna Düsseldorf II, die sportlich sofort oben mitspielen kann, deren möglicher Aufstieg aber an eine besondere Bedingung geknüpft ist: Die U23 kann nur dann in die Regionalliga West zurückkehren, wenn die Profis aus der 3. Liga in die 2. Bundesliga aufsteigen. Ansonsten hätte es auch keinen Zwangsabstieg gegeben. Auch die Aufsteiger sind spannend Besonders reizvoll ist, dass nicht nur die großen Namen die Liga prägen. Mit 1. Spvg Solingen-Wald 03 bereichert ein Aufsteiger, der sofort Aufmerksamkeit erzeugt, das Oberhaus. Der Klub hat Euphorie, einen ambitionierten Kader und wird von vielen nicht nur als Neuling wahrgenommen, sondern als Mannschaft, die direkt eine gute Rolle spielen kann.