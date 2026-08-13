Warum die Oberliga Niederrhein so spannend wird

Es gibt Spielzeiten, die schon vor dem ersten Anpfiff nach besonderer Spannung riechen. Die neue Saison in der Oberliga Niederrhein gehört dazu. Denn diese Liga bringt alles mit, was den Amateurfußball interessant macht: große Namen, emotionale Standorte, ambitionierte Aufsteiger, enttäuschte Absteiger und Vereine, die längst wieder nach oben wollen.
Im Mittelpunkt steht natürlich der KFC Uerdingen. Der Ex-Bundesligist wurde in der FuPa-Umfrage von den Usern als Top-Favorit auf die Meisterschaft gewählt. Trainer Julian Stöhr hat einen starken Kader, der Verein hat den Aufstieg als Ziel ausgegeben. Nach dem ersten Jahr der Stabilisierung zählt nun nicht mehr nur Entwicklung. Jetzt geht es um Ergebnisse.
Dahinter wird es aber alles andere als ruhig. Wuppertaler SV und SSVg Velbert kommen aus der Regionalliga West zurück und müssen sich nach dem Abstieg neu sortieren. Beide bringen Namen, Erfahrung und Erwartungshaltung mit. Dazu gesellt sich Fortuna Düsseldorf II, die sportlich sofort oben mitspielen kann, deren möglicher Aufstieg aber an eine besondere Bedingung geknüpft ist: Die U23 kann nur dann in die Regionalliga West zurückkehren, wenn die Profis aus der 3. Liga in die 2. Bundesliga aufsteigen. Ansonsten hätte es auch keinen Zwangsabstieg gegeben.
Besonders reizvoll ist, dass nicht nur die großen Namen die Liga prägen. Mit 1. Spvg Solingen-Wald 03 bereichert ein Aufsteiger, der sofort Aufmerksamkeit erzeugt, das Oberhaus. Der Klub hat Euphorie, einen ambitionierten Kader und wird von vielen nicht nur als Neuling wahrgenommen, sondern als Mannschaft, die direkt eine gute Rolle spielen kann.
Auch SV Scherpenberg startet erstmals in der Oberliga Niederrhein. Für den Verein ist diese Saison historisch, sportlich aber trotz guter Zugänge eine enorme Herausforderung. Dazu die etablierten Oberliga-Klubs wie Ratingen 04/19, SpVg Schonnebeck, ETB Schwarz-Weiß Essen, Sportfreunde Baumberg, TSV Meerbusch, SV Sonsbeck oder 1. FC Monheim, die alle ihre eigene Rolle suchen.
Genau daraus entsteht die besondere Mischung. Oben kann es eng werden, unten ebenfalls. Drei bis vier Mannschaften steigen ab, abhängig davon, wie viele Niederrhein-Klubs aus der Regionalliga West herunterkommen. Das macht Fehlstarts gefährlich und Serien wertvoll.
Schon der Auftakt zeigt, was diese Saison verspricht. Fortuna II startet gegen Meerbusch, der KFC bei der Holzheimer SG, Velbert empfängt den WSV, Schonnebeck trifft auf Ratingen und St. Tönis auf Solingen-Wald. Das sind keine gewöhnlichen Auftaktspiele, sondern direkt echte Standortbestimmungen.
Vielleicht ist genau das der größte Reiz dieser Oberliga-Saison: Es gibt keinen klaren Erzählstrang, sondern mehrere Ausgänge sind möglich - und das vielleicht jederzeit. Der KFC muss seiner Favoritenrolle gerecht werden. Der WSV und Velbert müssen zeigen, wie sie den Abstieg verarbeitet haben. Fortuna II spielt mit großer Qualität, aber spezieller Aufstiegslage. Die Aufsteiger wollen mehr sein als schöne Geschichten oder eine Randnotiz.
Die Oberliga Niederrhein ist damit vielleicht nicht nur die spannendste Liga am Niederrhein. Sie ist in dieser Saison auch eine der interessantesten Oberligen in Deutschland.